ขอนแก่นคิกออฟ “รถพุ่มพวง” นำสินค้าราคาถูก ลดค่าครองชีพเข้าถึงชุมชน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-จ.ขอนแก่นปล่อยขบวนคาราวานรถพุ่มพวงไทยช่วยไทย ลดภาระ ลดค่าครองชีพ นำร่องเขต อ.เมืองขอนแก่น ขณะที่ผู้ประกอบการเผยยังไม่เข้าใจโครงการ วอนรัฐชี้แจงให้ชัดเจน เบื้องต้นรัฐสนับสนุนค่าน้ำมันรถเดือนละ 1,500 คาดช่วยลดต้นทุนรถพุ่มพวงได้
วันนี้ (1 พ.ค.) ที่ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้า “ไทยช่วยไทย” ลดภาระค่าครองชีพ ซึ่ง อ.เมืองขอนแก่น ร่วมกับฝ่ายปกครองรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นและการปล่อยขบวนรถพุ่มพวงทั้งแบบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สำหรับการออกให้บริการสินค้าราคาถูกครอบคลุมพื้นที่ 17 ตำบลของเขต อ.เมืองขอนแก่น
นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าจังหวัดได้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการลดภาระค่าใช้จ่าย ลดค่าครองชีพของประชาชน โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ภาคราชการและผู้ประกอบการห้างค้าส่ง ค้าปลีก และกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่าย ซึ่งอ.เมืองขอนแก่น กำหนดตลาดนัดไทยช่วยไทยทุกวันศุกร์ โดยมีผู้ประกอบการนำสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าโอทอป สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานกว่า 100 รายการ
สินค้าที่นำมาจำหน่ายเป็นสินค้าราคาพิเศษ ที่ได้มาตรฐาน จะเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค นอกจากการเปิดตลาดนัดที่ศาลาประชาคมแล้ว ทราบมาว่าที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นจะเปิดตลาดนัดไทยช่วยไทยทุกวันศุกร์ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสินค้าราคาประหยัด โดยเฉพาะรถพุ่มพวงเสน่ห์ที่อยู่คู่กับคนขอนแก่น จะนำสินค้าราคาประหยัดให้บริการกับประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ นอกจากจะราคาถูกแล้ว ผู้บริโภคยังเข้าถึงสินค้ามาตรฐาน ราคาย่อมเยาและยังลดภาระค่าใช้จ่ายเดินทางอีกด้วย
ขณะที่นายสำราญ นันคำ อายุ 53 ปี ชาวบ้านบ้านสงเปือย ต.บึงเนียม จ.ขอนแก่น เจ้าของรถพุ่มพวง กล่าวว่าในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยนั้น ตนยังไม่ทราบรายละเอียดชัดเจน ว่าจะเข้ามาช่วยเรื่องใดบ้าง ทั้งในส่วนการจัดหาวัตถุดิบ หรือการหาตลาดรองรับสินค้า ว่าจะมีรูปแบบอย่างไร แต่ปัจจุบันก็ยังคงประกอบอาชีพขายของตามปกติ ส่วนตัวเชื่อว่าโครงการที่ภาครัฐออกมานั้น น่าจะมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้ว
แต่สถานการณ์ปัจจุบัน ยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องต้นทุนสูงขึ้น บางวันขายได้ก็มีกำไร แต่บางวันก็แทบไม่ได้ทุน ทั้งนี้รถพุ่มพวงสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้หลากหลาย เข้าไปขายของได้แทบทุกจุด ทำให้เข้าถึงชาวบ้านได้มากกว่าการตั้งร้านอยู่กับที่ หากได้รับการสนับสนุนจากโครงการของรัฐ ก็เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้บ้าง ที่ผ่านมายอดขายไม่ค่อยดีนัก โดยเฉพาะช่วงฝนตก ไม่สามารถออกไปขายของได้ตามปกติ
เบื้องต้นทราบว่าจะมีการช่วยเหลือค่าน้ำมันเดือนละ 1,500 บาท ซึ่งโดยปกติแล้ว ตนใช้น้ำมันวันละประมาณ 100 บาท หากได้รับการสนับสนุนส่วนนี้ ก็ถือว่าเพียงพอสำหรับการออกไปขายของในแต่ละเดือน ถือเป็นเรื่องดี เพราะเงิน 1,500 บาทต่อเดือนสามารถช่วยแบ่งเบาภาระต้นทุนค่าน้ำมันได้มาก ซึ่งคาดหวังว่ารัฐบาลจะเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มผู้ค้ารถพุ่มพวงให้สามารถดำเนินอาชีพต่อไปได้ ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าผู้ประกอบการเอง ก็ต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองด้วยเช่นกัน