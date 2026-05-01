xs
xsm
sm
md
lg

เตรียมทำบุญอุทิศส่วนกุศล หลังขุดพบโครงกระดูก–กำไลทองโบราณอายุ 2,000 ปี ชาวบ้านเชื่อ “ดอนยายทอง” มีจริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพชรบุรี – เตรียมทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้ผู้ล่วงลับ หลังขุดพบโครงกระดูก–กำไลทองโบราณอายุ 2,000 ปี กลางทุ่งนา พื้นที่หมู่ 6 บ้านดอนพลับ ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ชาวบ้านเชื่อ “ดอนยายทอง” มีจริง

จากกรณี สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี นำโดย นางนิภา สังคนาคินทร์ ผู้อำนวยการสำนักฯ เข้าตรวจสอบและดำเนินการขุดค้น หลังได้รับแจ้งจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่ามีการพบโบราณวัตถุใต้ดิน เบื้องต้นคาดอายุราว 1,500–2,000 ปี อยู่ในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ต่อเนื่องถึงยุควัฒนธรรม ทวารวดี โดยล่าสุดยังคงมีนักโบราณคดีลงพื้นที่ขุดค้นอย่างต่อเนื่อง และพบกลองมโหระทึกเพิ่มอีก 4 ใบ รวมเป็น 6 ใบ

นายเจน เพชรสุด เจ้าของที่ดิน เปิดเผยว่า พื้นที่ดังกล่าวเดิมเป็นนาข้าวที่ทำกินมาอย่างยาวนาน กระทั่งมีบุคคลจากนอกพื้นที่นำเครื่องสแกนโลหะเข้ามาตรวจสอบ ก่อนพบวัตถุโบราณใต้ดิน และนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการขุดค้นครั้งสำคัญนี้ ซึ่งตนรู้สึกดีใจที่พื้นที่ของตนมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ แต่แนวทางดำเนินการต่อจากนี้ต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด้าน นายณรงค์ชัย สุขประสงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านดอนพลับ ระบุว่า การค้นพบครั้งนี้สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ชาวบ้านอย่างมาก เนื่องจากที่ผ่านมาเป็นเพียงคำบอกเล่าว่า พื้นที่ดังกล่าวเรียกว่า “ดอนยายทอง” เชื่อกันว่าเคยมีสมบัติหรือของมีค่าอยู่ใต้ดิน แต่ไม่เคยมีการพิสูจน์อย่างจริงจัง

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการขุดพบโครงกระดูกและเครื่องทองโบราณ ชาวบ้าน เจ้าของที่ดิน และผู้นำชุมชน ได้หารือร่วมกัน และมีกำหนดจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้าของโครงกระดูกที่ค้นพบ ในวันที่ 7 พฤษภาคมนี้ ตามความเชื่อและวิถีของชุมชน

ทั้งนี้ การค้นพบดังกล่าวนอกจากจะสะท้อนถึงคุณค่าทางโบราณคดีแล้ว ยังเชื่อมโยงกับความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยและดูแลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด








