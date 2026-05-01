สะเทือนศรัทธา! หลวงพ่อแจ้งความทองหล่อพระเกศ 45 บาท “ล่องหน” เหลือแค่ทองเหลือง ตร.เร่งล่าคนเกี่ยวข้อง

ปทุมธานี – เกิดเหตุสะเทือนความเชื่อทางศาสนา เมื่อเจ้าอาวาสวัดดังใน จ.ปทุมธานี เข้าแจ้งความตำรวจ หลังทองคำหนัก 45 บาท ที่ญาติโยมร่วมทำบุญหล่อพระเกศ กลับตรวจพบว่าแทบไม่เหลือทองคำ มีเพียงโลหะผสมคล้ายทองเหลือง
ผู้สื่อข่าวรายงาน พระครูปทุมปุญโญภาสไพฑูรย์ จรบำรุง เจ้าอาวาสวัดบุญชื่นชู ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี เดินทางเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.ปากคลองรังสิต เพื่อให้ติดตามผู้เกี่ยวข้อง หลังทองคำที่ใช้หล่อพระเกศสูญหายอย่างมีเงื่อนงำ
สืบเนื่องจากกรณีร้านทองแห่งหนึ่งเผยแพร่คลิปตรวจสอบพระเกศของลูกค้า ซึ่งระบุว่าเคยร่วมทำบุญหล่อพระเมื่อ 7-8 ปีก่อน โดยใช้ทองคำหนักรวม 45 บาท แต่เมื่อนำไปเอกซเรย์กลับพบว่ามีทองคำเพียงร้อยละ 2-3 เท่านั้น ส่วนที่เหลือเป็นโลหะผสม และเมื่อเปิดผิวตรวจสอบก็ไม่พบทองคำตามที่ควรจะเป็น
พระครูปทุมปุญโญภาสไพฑูรย์ เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 ในพิธีหล่อพระปางประทานพรและหล่อระฆัง โดยมีผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพนำทองคำ 45 บาท มาถวายเพื่อหล่อพระเกศโดยเฉพาะ ทางวัดได้ว่าจ้างร้านสังฆภัณฑ์เป็นผู้ดำเนินการ และมีทีมช่างหล่อประมาณ 10 คนเข้ามาดำเนินพิธีต่อหน้าประชาชน
ภายหลังพิธีหล่อเสร็จ พระเกศถูกเก็บรักษาไว้ที่กุฏิเจ้าอาวาส 2 คืน ก่อนที่ทีมช่างจะนำไปตกแต่งเพิ่มเติมนานกว่า 1 สัปดาห์ แล้วจึงนำกลับมาส่งมอบให้วัด ซึ่งตลอดระยะเวลาหลังจากนั้น เจ้าอาวาสเป็นผู้เก็บรักษาไว้เพียงผู้เดียว และมีการนำออกมาใช้งานเพียง 2 ครั้งเท่านั้น
ด้าน นายนคร ค้นธอุลิส เจ้าภาพผู้บริจาคทองคำ ยืนยันว่า ทองคำทั้ง 45 บาท ได้ซื้อมาจากร้านทองในเยาวราชและห้างสรรพสินค้าในย่านรังสิตจริง โดยเป็นการรวบรวมเงินจากครอบครัวและญาติพี่น้องเพื่อร่วมทำบุญ
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบปากคำเจ้าอาวาสและเจ้าภาพไว้แล้ว พร้อมเตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งร้านผู้รับจ้างและทีมช่างหล่อ มาสอบสวนอย่างละเอียด เพื่อหาช่วงเวลาที่ทองคำอาจสูญหาย และติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตกใจให้กับชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับศรัทธาและการทำบุญ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิด