โผล่อีก! แจ้งเกิดทิพย์โคราช พบปลอมแจ้งเกิดให้แก๊งจีนเทาเพิ่มเป็น 45 ราย แสบเป็นแฝดถึง 6 คู่

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- โผล่อีก แจ้งเกิดทิพย์ที่เทศบาลฯโคราช นายกเล็กประสานข้อมูลรพ.ค่ายสุรนารี ตรวจพบปลอมแปลงเอกสารแจ้งเกิดให้บุคคลต่างชาติแก๊งจีนเทา เพิ่มอีก 28 ราย เป็น 45 ราย เผยเป็นชาวจีนทั้งหมด แจ้งเกิดในช่วง ก.ค.-ต.ค.68 ในจำนวนนี้เป็นแฝดถึง 6 คู่ ล่า ตม.สุวรรณภูมิกักตัวได้ 2 คน กำลังจะเดินทางออกนอกประเทศ
วันนี้ (1พ.ค.69)ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณี นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ได้มามาเปิดเผยและ เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานทะเบียนของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ที่ สภ.เมืองนครราชสีมา ภายหลังตรวจพบทุจริตในงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลฯ โดยมีพฤติการณ์ปลอมเอกสารแจ้งเกิดออกใบสูติบัตรโดยมิชอบให้บุคคลต่างชาติ (จีนเทา) และทำกันเป็นขบวนการ เบื้องต้นตรวจพบมีจำนวน 27 ราย พร้อมเรียกรับผลประโยชน์รายละ 1-3 หมื่นบาท นั้น
ล่าสุดวันนี้ นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลล่าสุด ว่า ภายหลังจากการประชุมร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนคราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ที่ถูกผู้กระทำผิดกล่าวแอบอ้างใช้เป็นสถานที่แจ้งเกิดปลอม จนได้รับความเสียหาย ซึ่งจากการตรวจสอบ ยังพบจำนวนรายชื่อที่แจ้งเกิดปลอม เพิ่มอีก 28 ราย รวมเป็น 45 ราย โดยรายชื่อดังกล่าวเป็นชื่อของชาวจีนทั้งหมด ซึ่งตนได้มีการร่วมประชุมกับโรงพยาบาลค่ายสุรนารีแล้ว ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและทางโรงพยาบาลฯ ยืนยันจะตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ถึงที่สุด
นอกจากนี้ ยังพบว่า การแจ้งเกิดปลอมที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งหมด 28 ราย นั้น ดูจากรายชื่อจะพบว่าชื่อที่แจ้งเกิดเป็นชาวจีนทั้งหมด โดยไม่มีบุคคลสัญชาติไทยเลย และจุดสังเกตอีกอย่างคือ ชื่อเด็กที่แจ้งเกิด เป็นคู่แฝดถึง 6 คู่
จากการตรวจสอบยังพบอีกว่า ในช่วงเวลาที่แจ้งเกิดนั้น เป็นการแจ้งเกิดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2568 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิถุนายน 2568 มีการแจ้งเกิดทั้งหมด 6 ราย ภายในเดือนเดียว ซึ่งล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้รับการประสานจากตรวจคนเข้าเมือง ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ว่า ได้กักตัวชาวจีนเอาไว้ 2 คนที่กำลังจะเดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า มีสถานที่แจ้งเกิดอยู่ในพื้นที่ตำบลโพธิ์กลาง
ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจสอบ และตนเชื่อมั่นว่าจากการร่วมมือกันจะช่วยกันขจัดเรื่องที่เกิดขึ้นจนหมดไปให้ได้