จังหวัดภาคตะวันออก พร้อมใจเปิด“ตลาดชุมชน ไทยช่วยไทย”ดันของกินของใช้-ผลผลิตท้องถิ่นขายราคาถูก

ศูนย์ข่าวศรีราชา - จังหวัดภาคตะวันออก พร้อมใจเปิด “ตลาดชุมชน ไทยช่วยไทย” ดันของกินของใช้ราคาประหยัด ผลผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นราคาถูกกว่าท้องตลาดขายประชาชนลดค่าครองชีพทุกวันศุกร์ ตลอดเดือน พ.ค.69
โดยเริ่มที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งในวันนี้ ( 1 พ.ค.) ได้จัดกิจกรรม “ตลาดชุมชน คนบางละมุง ไทยช่วยไทย” อย่างเป็นทางการเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ที่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง โดยมี นายอนุศักดิ์ พิริยอมร นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดกิจกรรมที่มีเป้าหมายในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่น และสร้างพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้คนในชุมชนได้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
ภายในงานได้มีการนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพมาจำหน่ายในราคาประหยัด อาทิ ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำมันหมู เนื้อสัตว์ และสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานอีกหลากหลายรายการ ควบคู่กับสินค้าชุมชน สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ ที่นำมาวางจำหน่ายให้ประชาชนได้เลือกซื้อกันโดยตรง
กิจกรรมดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันศุกร์ ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้จับจ่ายสินค้าคุณภาพในราคาย่อมเยา พร้อมร่วมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ระยอง Kick off นำร่อง "ไทยช่วยไทย" ที่ อ.เมืองระยอง ก่อนกระจายให้ครบทุกอำเภอ
เช่นเดียวกับ นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ที่ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค "ไทยช่วยไทย" ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี นายกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอเมืองระยอง ร่วมกับส่วนราชการ และห้างสรรพสินค้าในพื้นที่นำสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันกว่า 3,000 รายการ ทั้งข้าวสาร น้ำมันพืช ไข่ไก่ ผักสด ผลไม้ น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน ชุดนักเรียน เป็นต้น
รวมทั้งนำผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์พุ่มพวง มาเปิดขายสินค้าให้ประชาชนภายในงานด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เผยว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นการ Kick off นำร่องที่อำเภอเมืองระยอง เป็นที่แรกก่อนและหลังจากนี้จะเร่งจัดกิจกรรมดังกล่าวให้กระจายอย่างทั่วถึงในทุกอำเภอ และยังจะได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรชาวสวนนำผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ทุเรียน มาจำหน่ายให้ประชาชนในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตอีกทางหนึ่งด้วย.
จันทบุรี จัดทัพสินค้าราคาประหยัด หั่นค่าครองชีพตลอดเดือน พ.ค.
ส่วนที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และผู้แทนจากส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าในโครงการ "ไทยช่วยไทย"
ซึ่งในวันนี้ อ.เมืองจันทบุรี ได้บูรณาการความร่วมมือกับ ท็อปส์ เซ็นทรัลจันทบุรี กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการรายย่อย นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช ปลากระป๋อง และน้ำดื่ม มาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษ
และยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการรายย่อยนำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาวางจำหน่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเตรียมความพร้อมสำหรับการผลักดันให้ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ในอนาคต
ทั้งนี้ โครงการ "ไทยช่วยไทย" ของจังหวัดจันทบุรี มีกำหนดจัดกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดประจำทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม 2569 ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วจังหวัด