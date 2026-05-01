10พ.ค.นี้! KKUICนัดรวมพลังคนรักสุขภาพวิ่งการกุศล นำรายได้บริจาคศูนย์หัวใจสิริกิตติ์

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาผู้ประกอบการระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ (KKUIC) จัดวิ่งการกุศล “Love on Track Charity Run 2026” 10 พ.ค.นี้ ณ ลานกิจกรรมบึงสีฐาน ม. ขอนแก่น รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่งต่อให้ศูนย์หัวใจสิริกิตติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ECG รักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ
วันที่ 29 เม.ย.2569 เวลาประมาณ 09.00 น. ณ ห้องประชุม M 301 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาผู้ประกอบการระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ (KKUIC) จัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “Love on Track Charity Run 2026” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 10 พ.ค.2569 ณ ลานกิจกรรมบึงสีฐาน
โดยผู้ร่วมแถลงข่าวครั้งนี้ ประกอบด้วย รศ.นพ. ภัทรพงษ์ มกรเวส คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มข.และในฐานะ ผอ.ศูนย์หัวใจสิริกิตติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, นายชยพัทธ์ ปทุมนากุล อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ และ นายศุภกิจ พรศิลปกุล นักศึกษา ชั้นปี 4 สาขาผู้ประกอบการระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ
นายชยพัทธ์ ปทุมนากุล อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มข. กล่าวว่า โครงการ LOVE ON TRACK Charity Run 2026 จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ มข.ที่จะสร้างนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงจึงจัดโครงการนี้ขึ้นมาเป็นงานวิ่งการกุศลผู้เข้าร่วมจะได้รับ รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะนำไปบริจาคให้กับศูนย์หัวใจสิริกิติ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์เพื่อสมทบทุน ซื้อเครื่อง ECG หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้วัดและบันทึกสัญญาณไฟฟ้าของหัวใจผ่านเซ็นเซอร์บนผิวหนัง วินิจฉัยความผิดปกติของจังหวะหัวใจ,โรคหัวใจขาดเลือด หรือการทำงานของหัวใจ
นายศุภกิจ พรศิลปกุล หัวหน้าโครงการวิ่งเพื่อการกุศล Love on Track Charity Run 2026 ระบุว่ากิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการสัมมนาทางการจัดการผู้ประกอบการระหว่างประเทศ จัดขึ้นโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาผู้ประกอบการระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สุขภาพหัวใจ และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมวิ่งได้ 2 ระยะ ประกอบด้วย 5 กม.และ 9 กม. เหมาะสําหรับทั้งผู้เริ่มต้นวิ่งและนักวิ่งทั่วไป
นอกจากการส่งเสริมสุขภาพแล้ว รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานจะนําไปสนับสนุนการดําเนินงานของ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาส ในการรักษาของผู้ป่วยโรคหัวใจ โครงการนี้ยังสะท้อนแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงทั้งด้านการวางแผน การบริหารจัดการ และการทํางานเป็น
ด้าน รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มข.และ ผอ.ศูนย์หัวใจสิริกิตติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวถึงการจัดงานวิ่งเพื่อการกุศลครั้งนี้ของนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะโรคหัวใจเป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ค่ารักษาก็สูงมาก ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือการป้องกัน ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งการวิ่งหรือการเดินเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดเพื่อทำให้หัวใจแข็งแรง หรือแม้แต่การเดินเร็วอย่างเนื่องก็ช่วยได้มาก อย่างน้อยควรเดินให้ได้ 8,000 ก้าวต่อวัน
“เป็นเรื่องน่าชื่นชมที่นักศึกษาหันมาสนใจทำกิจกรรมส่งเสริมให้มีการตื่นตัวในการวิ่งออกกำลังกายในกลุ่มประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่ใช่แค่สังคมในมหาวิทยาลัยเท่านั้นที่จะตื่นตัวหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น สังคมภายนอกมหาวิทยาลัยก็จะได้รับรู้ถึงความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหัวใจด้วยเช่นกัน”รศ.นพ.ภัทรพงษ์กล่าว
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/aVsmTpeqHRHb8AJ3A โดยภายในงานทุกท่านจะพบกับมินิคอนเสิร์ต, ตรวจสุขภาพ, จุดถ่ายรูป, เวิร์คช็อป, และบูธกิจกรรมอีกมากมาย