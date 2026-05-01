รวบแล้วฆาตกรมือฆ่า-เผาอำพรางคนเร่ร่อนต่อเนื่องทั้งในเชียงใหม่-เชียงราย รวม 3 ศพ

เชียงใหม่ - ชุดสืบสวนทั้งภาค 5-ภ.จว.เชียงใหม่ สนธิกำลังตำรวจช้างเผือก-แม่ปิง แกะรอยตามรวบแล้ว..ฆาตกรมือฆ่า-เผาอำพรางศพ คนเร่ร่อนทั้งในเชียงราย-เชียงใหม่ รวม 3 ศพ พบทั้งมือฆ่า-เหยื่อ ล้วนเป็นคนเร่ร่อนขัดแย้งกันเองจากเรื่องที่นอน-ยาเสพติด
วันนี้(1 พ.ค.69) พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.ยุทธนา แก่นจันทร์ ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ , พ.ต.อ.เสวก ชูศิริ ผกก.สภ.ช้างเผือก พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.ช้างเผือก เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการสืบสวน 1 กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 5 -ตำรวจ กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวที่ สภ.ช้างเผือก
กรณีการจับกุมนายปะแนะ ปูลิ อายุ 31 ปี ผู้ต้องหาฆาตกรรมต่อเนื่องคนเร่ร่อนรวม 3 ศพ ในพื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.เชียงใหม่ โดยชนวนเหตุเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัวเรื่องทรัพย์สิน ยาเสพติด และการแย่งพื้นที่พักอาศัย
คดีนี้เริ่มเกิดขึ้นเมื่อ 29 เม.ย. เวลาประมาณ 08.15 น. หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ช้างเผือก ได้รับแจ้งเหตุบุคคลไม่ทราบชื่อถูกไฟคลอกเสียชีวิต บริเวณใต้สะพานรัตนโกสินทร์ ฝั่งตะวันตก อ.เมืองเชียงใหม่ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบผู้เสียชีวิตเป็นชายเร่ร่อนไร้บ้าน ชื่อ นายบุญเรือง หมื่นศรี อายุ 51 ปี สัญชาติ ไทย ที่อยู่ บ้านเลขที่ 97 ม.1 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จากการชันสูตรพลิกศพเบื้องต้น พบว่า ศพมีรอยถูกของมีคมแทงบริเวณลำคอ และ เผาเพื่ออำพรางศพ เป็นการฆาตกรรม
ต่อมา 30 เม.ย. 69 เวลา 11.13 น. สภ.แม่ปิง ได้รับแจ้งเหตุว่ามีชายเร่ร่อน เสียชีวิต ไม่ทราบสาเหตุ บริเวณใต้สะพานขรัวสลีเวียงพิงค์ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบพบ ผู้เสียชีวิต ชื่อ นายโจ้ แสงเส้น อายุ 46 ปี ที่อยู่ 8/ช ต.ผาฝาง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน มีเลือดออกบริเวณปาก
และจากการตรวจสอบพบว่า เมื่อวันที่ 7 ม.ค.69 ในพื้นที่ สภ.เมืองเชียงราย ได้มีเหตุ ชายเร่ร่อนถูกทำร้ายบริเวณใบหน้าจนมีบาดแผลฉกรรก์ และเสียชีวิต บริเวณริมถนนสาธารณะสิงหไคล ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ช้างเผือก ได้ออกสืบสวนบริเวณที่เกิดเหตุ ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามวันเวลา สถานที่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุ พบผู้ต้องสงสัย เป็นชาย สวมเสื้อแขนกุดสีดำ สวมกางเกงขายาวสีแดงลายช้าง สวมรองเท้าผ้าใบสีกรมพื้นสีขาว อีกทั้งบุคคลต้องสงสัยยังไปปรากฎอยู่ในบริเวณใกล้กับจุดเกิดเหตุของ สภ.แม่ปิง จึงเชื่อว่าเป็นคนร้าย และน่าจะก่อเหตุทั้งสองแห่ง เมื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น เป็นชายเร่ร่อนเช่นเดียวกับผู้ตาย จึงได้ติดตามจนพบและคุมตัวตัวผู้ต้องสงสัย บริเวณหน้าตลาดช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ ทราบภายหลัง ชื่อ นายปะแนะ ปูลิ อายุ 31 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย
เบื้องต้น ให้การรับสารภาพว่า เป็นผู้ก่อเหตุฆ่าชายเร่ร่อนทั้ง 3 ราย จริง จึงได้จับกุมและแจ้งข้อกล่าวหา นายปะแนะว่าได้กระทำผิดฐาน “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและทำลายศพหรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการเกิด การตายหรือเหตุแห่งการตาย” นำตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 ได้ให้รายละเอียดถึงแรงจูงใจและพฤติการณ์ของคนร้ายเพิ่มเติมว่า เหยื่อทั้งสามคนนี้ก็เคยรู้จักกันมา นอนอยู่ด้วยกันตามใต้สะพานหรือตามจุดต่างๆ ซึ่งเป็นจุดรวมของคนเร่ร่อน แล้วมีปัญหากันทั้งเรื่องเอาโทรศัพท์ไป ทั้งเรื่องยาเสพติด และเรื่องหวงถิ่น พอมานอนแล้ว คนตายมาขอนอนด้วย ผู้ต้องหาก็ไล่ แล้วไม่ไป ด้วยตัวเองนั้นมีพละกำลังมากกว่า ก็ทำร้ายบ้าง จนถึงขั้นฆ่าให้ตาย ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยว ไม่เกี่ยวกับชาวบ้านเลย กลุ่มคนเร่ร่อนที่มีปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่อยู่อาศัย
ส่วนเหตุเพลิงไหม้และมีผู้เสียชีวิตเมื่อช่วงกลางดึกวันที่ 17 เม.ย.69 ที่ตึกร้างย่านสถานีขนส่งอาเขตเชียงใหม่ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย นั้น ยังไม่มีพยานหลักฐานที่เชื่อมไปถึงตัวของผู้ต้องหาและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน