ระทึกหวิดสลดหมู่!รถโรงเรียนเสียหลักชนต้นไม้ข้างทางจอมทอง-ฮอด เจ็บยกคัน

เชียงใหม่ – เกิดอุบัติเหตุหวิดสลดหมู่..รถตู้รับส่งนักเรียนเสียหลักชนต้นไม้ข้างถนนจอมทอง-ฮอด ทั้งคนขับ-เด็กนักเรียน เจ็บระนาวยกคัน
สายวันนี้ (1 พ.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยกู้ภัย วิทยุจราจร จราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่ ฯลฯ ต่างได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายจอมทอง-ฮอด พื้นที่บ้านม่อนหิน ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จึงได้เร่งไปตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุเส้นทางที่เกิดหตุเหตุเป็นถนน 4 จราจร บริเวณทางโค้งเพียงเล็กน้อยและไม่มีสิ่งกีดขวางบนถนน ส่วนรถที่ประสบอุบัติเหตุเป็นรถตู้รับส่งนักเรียนโดยเขียนป้ายไว้หน้ารถว่า “รถโรงเรียน” สภาพพุ่งหลุดออกจากผิวจราจร ด้านหน้าชนเข้าไปต้นไม้จนพังเสียหาย ทำให้คนในรถทั้งคนขับและเด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บรวมกันจำนวนประมาณ 15 คน
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย รถพยาบาล ฯลฯ จึงได้นำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลจอมทองอย่างเร่งด่วน เบื้องต้นพบว่าส่วนใหญ่มีอาการปลอดภัยดีแล้ว ส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ตรวจสอบหลักฐานและสอบปากคำคนขับรถรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป.