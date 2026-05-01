“ไทยช่วยไทย”ลดค่าครองชีพที่อุดรฯเจอเสียงบ่น ราคาไม่ต่างจากท้องตลาด

อุดรธานี – จังหวัดอุดรธานีเปิดตัวโครงการ “ไทยช่วยไทย” อย่างเป็นทางการ หวังลดภาระค่าครองชีพประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ขนสินค้ากว่า 3,000 รายการจากห้างค้าปลีกและผู้ประกอบการท้องถิ่นลดราคาสูงสุดถึง 58% พร้อมดึงเครือข่ายพ่อค้าแม่ค้าเร่ “รถพุ่มพวง” ช่วยกระจายสินค้าถึงชุมชนห่างไกล อย่างไรก็ตามประเดิมวันแรกมีประชาชนบางส่วนบอกว่า ราคาที่ขายในโครงการฯยังไม่ต่างจากท้องตลาด คือราคาไม่ได้ถูกลงเลย
วันนี้( 1 พ.ค.) ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าตามโครงการ “ไทยช่วยไทย” โดยมีนายชวิศ ป้องขันธ์ นายอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การขับเคลื่อนของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยบูรณาการร่วมกับกรมการปกครอง และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อนำสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดมาจำหน่ายให้ประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
สำหรับการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี ได้รับความร่วมมือจากห้างค้าปลีกขนาดใหญ่และร้านค้าในพื้นที่ อาทิ ท็อปส์ ตั้งงี่สุน เซฟมาร์ท รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยและกลุ่มสินค้า OTOP นำสินค้ากว่า 3,000 รายการมาจำหน่าย มาจำหน่าย ลดราคาสูงสุดถึง 58% โดยกำหนดจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกวันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. และขยายไปยัง 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองอุดรธานี อ.โนนสะอาด และ อ.หนองวัวซอ
ไฮไลต์สำคัญของโครงการอยู่ที่การดึงเครือข่าย “รถพุ่มพวง” หรือรถเร่จำหน่ายสินค้าเข้าร่วม เพื่อกระจายสินค้าให้เข้าถึงประชาชนในหมู่บ้าน ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมแล้ว 49 คัน แบ่งเป็นรถยนต์ 13 คัน และรถจักรยานยนต์ 36 คัน โดยภาครัฐสนับสนุนสินค้าทดลองจำหน่าย อาทิ ไข่ไก่ ข้าวสาร และของใช้จำเป็น พร้อมอุดหนุนค่าน้ำมัน รถยนต์เดือนละ 3,000 บาท และรถจักรยานยนต์หรือพ่วงข้างเดือนละ 1,500 บาท
อย่างไรก็ตาม ภายหลังเปิดให้บริการวันแรก พบว่ามีประชาชนบางส่วนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับราคาสินค้า โดยนางเชาวรัตน์ ชัยนา อายุ 69 ปี ข้าราชการบำนาญ เปิดเผยว่า ตั้งใจเดินทางมาซื้อสินค้าเพราะคาดว่าจะมีราคาถูกกว่าท้องตลาด แต่เมื่อสำรวจกลับพบว่าหลายรายการมีราคาใกล้เคียงกับร้านค้าทั่วไป
“นึกว่าจะถูกกว่านี้ แต่ราคาพอๆ กับร้านข้างนอก บางอย่างก็ไม่ได้ลดอย่างที่คิด” นางเชาวรัตน์ กล่าว พร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและทบทวนราคาสินค้า เพื่อให้โครงการสามารถช่วยลดค่าครองชีพได้อย่างแท้จริง
ทั้งนี้ แม้โครงการ “ไทยช่วยไทย” จะได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก แต่เสียงสะท้อนเรื่องราคาสินค้ายังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการช่วยเหลือประชาชนได้มากน้อยเพียงใดในระยะต่อไป