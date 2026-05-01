กกต.เชียงใหม่เตือนผู้สมัคร สส.เลือกตั้ง8ก.พ.69ต้องยื่นบัญชีรับจ่ายภายใน90วัน ย้ำโทษหนักทั้งจำทั้งปรับและเพิกถอนสิทธิ

เชียงใหม่ - กกต.เชียงใหม่ เตือนผู้สมัคร สส. ยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายเลือกตั้ง 8 ก.พ.69 ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง โดยกำหนดวันสุดท้าย11พ.ค.69 ระบุหากไม่ยื่นหรือยื่นเท็จ มีโทษหนักทั้งจำคุกทั้งปรับ พร้อมเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5-10 ปี เผยผู้สมัคร สส.เชียงใหม่ ทั้งหมด 107 คน ยังเหลือที่ไม่ยื่นอีก 57 คน โดยมีผู้สมัคร สส.ที่ชนะเลือกตั้งรวมอยู่ด้วยหลายคน
วันนี้(1พ.ค.69)นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ซึ่งตามระเบียบ กกต.กำหนดให้ผู้สมัคร สส. และพรรคการเมือง ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งต่อสำนักงาน กกต. จังหวัดภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง เพื่อความโปร่งใส ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 107 คน ขณะที่จากข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 มีผู้สมัคร สส.ที่ได้ยื่นบัญชีต่อ กกต.เชียงใหม่ แล้ว จำนวน 50 คน คิดเป็น46.73% และผู้สมัคร สส.ที่ยังไม่ได้ยื่นบัญชี จำนวน 57 คน คิดเป็น53.27% ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้สมัคร สส.ที่ได้รับการเลือกตั้งรวมอยู่ด้วยหลายคน
สำหรับวันสุดท้ายที่ครบ 90 วัน ตรงกับวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2569 แต่เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ จึงให้นับวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเป็นวันทำการแรกต่อจากวันหยุดทำการ เป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง สส. ซึ่งอยากเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ถึงผู้สมัคร สส.ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนด โดยหากไม่ยื่นตามเวลาที่กำหนด จะมีโทษจำคุก 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี หรือหากยื่นบัญชีเป็นเท็จ จะมีโทษจำคุก 1-5 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000-100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี