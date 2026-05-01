พบแล้วร่างลุงวัย57ปีหลังเข้าหาของป่าในเขตป่าภูหลวง คาดช้างป่าเจ้าถิ่นทำร้าย

เลย-เจอแล้วศพลุงวัย 57 ปีที่เข้าไปหาของป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงตั้งแต่ 28 เม.ย.ที่ผ่านมาแล้วไม่กลับเข้าบ้าน ระดมเจ้าหน้าที่หลายหน่วยช่วยกันค้นหาไม่พบร่องรอย แต่ล่าสุดพบแล้วในสภาพเริ่มเน่าเปื่อย มีร่องรอยถูกทำร้าย คาดเป็นช้างป่าเจ้าถิ่น
จากกรณีที่ผู้ใหญ่บ้านยางเดี่ยว ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จังหวัดเลย ได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 ว่ามีชาวบ้านหายไป 1 ราย หลังจากเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เพื่อหาของป่า ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2569 ทราบชื่อผู้สูญหายคือนายบุญมา แว่นจันลา อายุ 57 ปี
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ฝ่ายปกครองอำเภอวังสะพุง อบต.เขาหลวง ตชด.246 มว.สุนัขตำรวจ(K9) กก.ตชด.24 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง ทีมกู้ชีพกู้ภัยฯ สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเลย และสมาคม QRK5TAEM ช่วยกันเข้าค้นหาผู้สูญหาย ตั้งแต่วันที่ 28 -29 เมษายน 2569 แต่ก็ไม่พบผู้สูญหาย
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า พบร่างของนายบุญมาผู้สูญหายแล้ว อยู่ห่างจากแนวเขตป่า หน่วยห้วยแบ่ง ประมาณ 800 เมตร ตรวจสอบบริเวณโดยรอบ พบร่องรอยของช้างป่า สภาพศพมีร่องรอยบาดแผลหลายจุด คาดว่าจะถูกช้างป่าทำร้าย
แพทย์และพนักงานสอบสวน ชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นแล้ว สภาพศพเน่าเปื่อย โดยญาติไม่ติดใจสาเหตุของการเสียชีวิต รับศพ บำเพ็ญกุศลตามประเพณี บ่ายวันนี้(1 พ.ค.)