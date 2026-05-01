พายุฤดูร้อนพัดถล่ม อ.ขลุง จ.จันทบุรี ทำทุเรียนใกล้เก็บร่วงเสียหายกว่า 100 ตัน

จันทบุรี- พายุฤดูร้อนพัดถล่มหลายพื้นที่ใน อ.ขลุง จ.จันทบุรี ช่วงบ่ายวานนี้ทำชาวสวนทุเรียนใน 2 ตำบลได้รับความเสียหายหนักผลทุเรียนใกล้เก็บร่วงหล่นกว่า 100 ตัน บ้านเรือนประชาชนถูกลมพัดหลังคาปลิวหาย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพายุฤดูร้อนที่พัดถล่มในหลายพื้นที่ของ อ.ขลุง จ.จันทบุรี เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ (30 ) ได้ทำให้บ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรใน 2 ตำบลประกอบด้วย ต.ตกพรม และ ต.บ่อเวฬุ ได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยในพื้นที่ ต.ตกพรม พบความเสียหายกระจายตัวในพื้นที่ ม. 2, 4 และ ม.9 ซึ่งแรงลมได้พัดพาหลังคาบ้านเรือนราษฎรเสียหาย 2 หลัง กระเบื้องมุงหลังคาปลิวหายกว่า 50 แผ่น
ส่วนภาคการเกษตรได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง โดยมีต้นทุเรียนโค่นล้มประมาณ 161 ต้น และมีผลทุเรียนที่ใกล้ครบกำหนดเก็บเกี่ยว ร่วงหล่นเสียหายทันทีประมาณ 70 ตัน
ขณะที่ในพื้นที่ ต.บ่อเวฬุ พบพื้นที่ ม. 1 และ ม.2 มีต้นทุเรียนโค่นล้มอีกประมาณ 20 ต้น และผลทุเรียนร่วงหล่นเสียหายเพิ่มเติมอีกประมาณ 30 ตัน รวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นมีผลทุเรียนร่วงหล่นได้รับความเสียหายรวมแล้วกว่า 100 ตัน
หลังเกิดเหตุ อำเภอขลุง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายอย่างละเอียดเพิ่มเติม เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอต่อจังหวัดให้พิจารณาความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยตามระเบียกระทรวงการคลัง พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้