xs
xsm
sm
md
lg

พายุฤดูร้อนพัดถล่ม อ.ขลุง จ.จันทบุรี ทำทุเรียนใกล้เก็บร่วงเสียหายกว่า 100 ตัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์





จันทบุรี- พายุฤดูร้อนพัดถล่มหลายพื้นที่ใน อ.ขลุง จ.จันทบุรี ช่วงบ่ายวานนี้ทำชาวสวนทุเรียนใน 2 ตำบลได้รับความเสียหายหนักผลทุเรียนใกล้เก็บร่วงหล่นกว่า 100 ตัน บ้านเรือนประชาชนถูกลมพัดหลังคาปลิวหาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพายุฤดูร้อนที่พัดถล่มในหลายพื้นที่ของ อ.ขลุง จ.จันทบุรี เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ (30 ) ได้ทำให้บ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรใน 2 ตำบลประกอบด้วย ต.ตกพรม และ ต.บ่อเวฬุ ได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยในพื้นที่ ต.ตกพรม พบความเสียหายกระจายตัวในพื้นที่ ม. 2, 4 และ ม.9 ซึ่งแรงลมได้พัดพาหลังคาบ้านเรือนราษฎรเสียหาย 2 หลัง กระเบื้องมุงหลังคาปลิวหายกว่า 50 แผ่น

ส่วนภาคการเกษตรได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง โดยมีต้นทุเรียนโค่นล้มประมาณ 161 ต้น และมีผลทุเรียนที่ใกล้ครบกำหนดเก็บเกี่ยว ร่วงหล่นเสียหายทันทีประมาณ 70 ตัน


ขณะที่ในพื้นที่ ต.บ่อเวฬุ พบพื้นที่ ม. 1 และ ม.2 มีต้นทุเรียนโค่นล้มอีกประมาณ 20 ต้น และผลทุเรียนร่วงหล่นเสียหายเพิ่มเติมอีกประมาณ 30 ตัน รวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นมีผลทุเรียนร่วงหล่นได้รับความเสียหายรวมแล้วกว่า 100 ตัน


หลังเกิดเหตุ อำเภอขลุง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายอย่างละเอียดเพิ่มเติม เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอต่อจังหวัดให้พิจารณาความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยตามระเบียกระทรวงการคลัง พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้










พายุฤดูร้อนพัดถล่ม อ.ขลุง จ.จันทบุรี ทำทุเรียนใกล้เก็บร่วงเสียหายกว่า 100 ตัน
พายุฤดูร้อนพัดถล่ม อ.ขลุง จ.จันทบุรี ทำทุเรียนใกล้เก็บร่วงเสียหายกว่า 100 ตัน
พายุฤดูร้อนพัดถล่ม อ.ขลุง จ.จันทบุรี ทำทุเรียนใกล้เก็บร่วงเสียหายกว่า 100 ตัน
พายุฤดูร้อนพัดถล่ม อ.ขลุง จ.จันทบุรี ทำทุเรียนใกล้เก็บร่วงเสียหายกว่า 100 ตัน
พายุฤดูร้อนพัดถล่ม อ.ขลุง จ.จันทบุรี ทำทุเรียนใกล้เก็บร่วงเสียหายกว่า 100 ตัน
+2