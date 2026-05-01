(คลิป)ตร.ทางหลวง เผยวินาทีล่า-ล็อก รถขนยาคาถนนสระบุรี-หล่มสัก รวบทั้งคนฮอด-อมก๋อย เค้นสอบยึดเพิ่ม

เพชรบูรณ์ – สารวัตร บก.ทล.เผยวินาทีล่า-ล็อกขบวนรถขนยา ก่อนรวบยกแก๊งทั้งรถขน-รถนำทาง ยันแหล่งซุกพักคอย ได้ผู้ต้องหาทั้งคนฮอด-อมก๋อย เชียงใหม่..ระบุ ปส.แกะรอยตั้งแต่ต้นทาง-แจ้ง ทล.5 กก 1 บก.ทล.เฝ้าส่องจนเจอเป้าหมายผ่านลำปาง-พิษณุโลก เข้าเพชรบูรณ์ ก่อนไล่สกัดบน ทล.21 สระบุรี-หล่มสัก ยึดก่อน 4 ล้าน จับรถนำได้อีก 3 คัน เค้นสอบตามค้นจุดพักพื้นที่วิเชียรบุรี เจอเพิ่มอีก 4 ล้าน
พ.ต.ท.เชษฐ์ศุภากร พิริยะพงษ์พันธ์ สว.ส.ทล.5 กก 1 บก.ทล.เปิดเผยกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (กก.3 บก.ปส.3) ได้ทำการสืบสวนกลุ่มลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีพฤติการณ์ลักลอบลำเลียงยาเสพติดจำนวนมาก จากพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ นำไปส่งให้กับเครือข่ายในพื้นที่ภาคกลางตอนใน จึงได้ทำการสืบสวนเรื่อยมา
กระทั่ง 28 เม.ย. 2569 เวลาประมาณ 09.00 น.ตำรวจทางหลางเพชรบูรณ์ได้รับแจ้งว่าพบความเคลื่อนไหวของเครือข่ายขับรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นรีโว่ สีขาว ทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่ รถยนต์ โตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์ สีเทา ทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่ รถยนต์ อีซูซุ รุ่นดีแม็ค สีเทาทะเบียนกรุงเทพมหานคร และรถยนต์ ยี่ห้อฟอร์ด รุ่นเรนเจอร์ สีขาว ทะเบียนจังหวัดพิษณุโลก ขับเป็นขบวนลักษณะเป็นการลำเลียงยาเสพติดโดยมีรถตรวจการล่วงหน้า รถขนยาเสพติดและรถปิดท้าย จากพื้นที่ จ.ลำปาง ผ่าน จ.พิษณุโลก เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อติดตามค้นหาก็พบรถต้องสงสัยขับอยู่บนถนนหมายเลข 21 (ถนนสาย สระบุรี - หล่มสัก) ในพื้นที่ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ มุ่งหน้าไปทาง จ.ลพบุรี เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นรถคันที่คาดว่าจะเป็นคันที่ใช้ขนยาเสพติด แต่ผู้ต้องหาได้ขับรถหลบหนี เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ขับรถไล่ตามจนกระทั่งรถยนต์ต้องสงสัยเสียหลักชนกับต้นไม้ข้างทาง ส่วนคนขับได้วิ่งหลบหนี
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้วิ่งไล่จนสามารถจับกุมตัวได้ทราบชื่อต่อมาคือนายกมลภพ(ขอสงวนนามสกุล) อายุ 25 ปี อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จากการตรวจค้นพบยาบ้า 16 กระสอบ จำนวน 4 ล้านเม็ด ใส่ถุงดำและซุกซ่อนไว้หลังกระบะและภายในรถยนต์
นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังสามารถสกัดจับรถยนต์ที่ร่วมขบวนการพร้อมผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก 4 คนประกอบด้วย นายธงชัย(ขอสงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี ชาว อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ นายไบโซ(ขอสงวนนามสกุล) อายุ 43 ปี ชาวอ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ นายไบพะ(ขอสงวนนามสกุล) อายุ 41 ปี ชาวอ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และนายชัชพิสิฐ(ขอสงวนนามสกุล) อายุ 19 ปี ชาว อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ต่อมา 29 เม.ย.2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสอบสวนผู้ต้องหาเพิ่มเติมกระทั่งให้การรับสารภาพว่าได้นำยาบ้าจำนวนหนึ่งซุกซ่อนไว้ระหว่างการหลบหนีในพื้นที่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ จึงให้ผู้ต้องหานำไปชี้จุดบริเวณป่าอ้อยในพื้นที่หมู่ 4 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี พบยาบ้า 16 กระสอบ หรือประมาณ 4,000,000 เม็ด จึงตรวจยึดไว้เป็นหลักฐาน
พร้อมกันนี้ได้แจ้งข้อหา ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่ประชาชน และเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป