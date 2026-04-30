เพชรสมุทรคีรีเปิดมหกรรม “SEA–ART–CRAFT” ดันท่องเที่ยวสู่สากล 8–10 พ.ค.นี้ ที่ชะอำ

เพชรบุรี – กลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี แถลงข่าวจัดงานมหกรรม “SEA–ART–CRAFT” ผสานทะเล ศิลปะ และหัตถกรรม ยกระดับการท่องเที่ยวสู่เวทีนานาชาติ เตรียมจัดใหญ่ริมชายหาดชะอำ 8–10 พฤษภาคมนี้ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งภูมิภาค
วันนี้ ( 30 เม.ย.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์ จัดแถลงข่าวโครงการมหกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม และประติมากรรม “เพชรสมุทรคีรี” (International Cultural, Artistic and Craft Project of Phetsamut-Kiri) ณ บริเวณชายหาดหน้า Long Beach Cha-Am Hotel อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบุรีในฐานะเจ้าภาพหลัก ได้บูรณาการความร่วมมือกับอีก 3 จังหวัด จัดงานภายใต้แนวคิด “SEA–ART–CRAFT” นำอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้านทะเล ศิลปะ และงานหัตถกรรม มาผสานสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ มุ่งยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
สำหรับงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8–10 พฤษภาคม 2569 ณ จุดชมวิวชายหาดชะอำ โดยรวบรวมกิจกรรมหลากหลายไว้ในพื้นที่เดียว ทั้งการแสดงศิลปะร่วมสมัย ประติมากรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเวิร์กช็อปจากสกุลช่างเมืองเพชร การออกร้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารพื้นถิ่น และอาหารทะเลสดจากทั้ง 4 จังหวัด รวมถึงการแข่งขันปรุงอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่น
นอกจากนี้ ยังมีการแสดงดนตรีริมชายหาด การแสดงศิลปวัฒนธรรม แสง สี เสียง โชว์บอลลูน และคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ KLEAR LOSERPOP และ Scrubb เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว สร้างรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชน และยกระดับภาพลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืน.