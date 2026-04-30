เศร้าสลด! เด็ก 5 ขวบถามกู้ภัยพ่อแม่หนูเสียชีวิตหรือยัง หลังกระบะชนอัดต้นไม้พ่อแม่ดับ ลูกน้อยรอดหวุดหวิด

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- เศร้าสลด! เด็กหญิง 5 ขวบถามกู้ภัย พ่อกับแม่หนูเสียชีวิตหรือยัง หลังรถกระบะเสียหลักพุ่งชนอัดติดต้นไม้พังยับ ดับ 2 ศพ บาดเจ็บ 1 รายเป็นลูกน้อยติดอยู่ภายในรถรอดชีวิตหวุดหวิด บน ถ.มิตรภาพ โคราช ท่ามกลางฝนตกหนัก คาดฝนตกถนนลื่นทำรถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทางอย่างรุนแรงจนเกิดเหตุสลดดังกล่าว
วันนี้ ( 30 เม.ย.69) เมื่อเวลา 16.58 น. อาสาสมัครกู้ภัยสว่างแสงธรรม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รับแจ้งอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักชนต้นไม้ บริเวณถนนมิตรภาพ ขาเข้ากรุงเทพฯ ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 122+600 ใกล้ปากทางกุดจิก ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จึงเร่งรุดไปตรวจสอบพร้อมอุปกรณ์ตัดถ่าง
ในที่เกิดเหตุพบรถกระบะ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น วีโก้ แค็บ สีบรอนซ์เงิน หมายเลขทะเบียน บษ 1141 สระบุรี สภาพด้านหน้าพังยับเยิน อัดติดกับต้นไม้ข้างทาง ภายในรถมีผู้บาดเจ็บติดคาซากรวม 3 ราย เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดถ่างงัดซากรถเพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก
จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ประสบเหตุเป็นครอบครัวเดียวกัน ได้แก่ นายชูเกียรติ ท้องที่ อายุ 36 ปี คนขับรถ ได้รับบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจ (CPR) ก่อนเร่งนำส่งโรงพยาบาลสูงเนิน แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา ขณะที่ นางสาวหทัยรัตน์ สุวรรณภักดี อายุ 32 ปี ภรรยา นายชูเกียรติ คนขับ เสียชีวิตคาที่ภายในรถ ส่วน เด็กหญิงกัญญารัตน์ ท้องที่ อายุ 5 ขวบ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย รอดชีวิตหวุดหวิด
ระหว่างการช่วยเหลือ เด็กหญิงผู้รอดชีวิตอยู่ในอาการตกใจอย่างหนัก ได้ถามเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วยความหวาดกลัวว่า “พ่อกับแม่หนูเสียชีวิตหรือยัง แล้วหนูจะเสียชีวิตไหม” สร้างความสะเทือนใจให้กับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก โดยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันปลอบขวัญจนสามารถนำตัวเด็กออกมาจากรถได้อย่างปลอดภัย
เบื้องต้นทราบว่าครอบครัวดังกล่าวเดินทางมาจากตัวเมืองนครราชสีมา กำลังมุ่งหน้าไปทำงานที่บริษัทในพื้นที่อำเภอสูงเนิน แต่ระหว่างทางเกิดฝนตกหนัก ส่งผลให้ถนนลื่น รถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทางอย่างรุนแรง จนเกิดเหตุสลดดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ทำการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป พร้อมเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงฝนตกให้เพิ่มความระมัดระวัง ลดความเร็ว และเปิดไฟส่องสว่าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน