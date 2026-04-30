เหยื่อทยอยขึ้นโรงพักแจ้งจับเสี่ยสำนักแต่งรถชื่อดังลวงโลก หลอกขายรถไม่ได้รถ-ลวงลงทุนสูญเงินนับ 10 ล้าน

เชียงใหม่ – เหยื่อขึ้นโรงพักแม่ปิง..แจ้งตำรวจดำเนินคดีเสี่ยสำนักแต่งรถชื่อดังในวงการ ทั้งหลอกขายรถไม่ได้รถ-ลวงลงหุ้นแลกเงินปันผล 5-7%ทุกเดือน ช่วงแรกจ่ายตรง-บางรายได้ปันผล 2 เดือน จากนั้นหายเงียบ ผู้เสียหายตอนนี้มีไม่ต่ำกว่า 40 ราย รวมสูญเงินนับ 10 ล้าน จนมีการประกาศตามหาตัวว่อนโซเชียลฯ
วันนี้(30 เม.ย.69) ผู้เสียหายบางส่วนที่ถูกนาย เอ (นามสมมุติ) เจ้าของสำนักแต่งรถมอเตอร์ไซค์โมตาร์ดชื่อดัง หลอกลงทุนมูลค่าความเสียหายนับ 10 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้หลบหนีอยู่ ได้รวมตัวกันแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.แม่ปิง จ.เชียงใหม่
นาย ก. (นามสมมุติ) พ่อค้าขายรถมือสอง นำหลักฐาน ภาพข้อความประกาศขายรถมอเตอร์ไซค์แต่ง และข้อความชวนลงทุนตลอดจนเพจ-ติ๊กต๊อกที่ลงของร้านดังกล่าวในโซเชียล ซึ่งมีผู้ติดตามจำนวนมาก ข้อมูลภาพการจ่ายเงิน สัญญาการลงทุนหุ้น มาโชว์ให้ผู้สื่อข่าวดู
พร้อมเผยว่า เคยติดต่อซื้อขายกับนาย เอ ที่เปิดร้านสำนักแต่งขายรถมอเตอร์ไซค์แต่งแนวโมตาร์ด มาก่อน จากนั้นก็ได้รับการชักชวนลงทุนหาหุ้น ตนจึงลงทุนไป 6 แสนบาท ตกลงสัดส่วนเงินปันผลที่ 5 - 7 เปอร์เซ็นต์ ช่วงแรกๆก็ได้เงินปันผลปกติ แต่แล้วก็หายไปเลย ติดต่อไม่ได้
ต่อมามีคนออกมาโพสในโซเชียลฯว่าถูกโกง ซื้อรถไม่ส่งให้ จึงสอบถามทราบว่า มีผู้เสียหายจากเคสของนาย เอ. ที่ยืนยันตอนนี้กว่า 40 ราย รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 10 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีคนที่ถูกหลอกโอนมัดจำและซื้อรถยังไม่แสดงตัวอีกหลายราย
นาย ข. (นามสมมุติ) พ่อค้าน้ำปั่น กล่าวว่า ตนเองโดนหลอกลงทุน 4 แสนบาท โดยโทร.พูดจาโน้มน้าวว่า..รับเป็นหุ้นสุดท้าย ลงแค่เงินก็ได้เงินปันผลแล้ว ไม่ต้องลงแรงอะไร ผมจัดการให้ทุกเดือน ตอนแรกตนเองเคยซื้อรถ ฮอนด้า crf มาก่อนจำนวน 1 คัน แล้วชวนลงหุ้น
ด้านนาย ค.(นามสมมุติ) ผู้รับเหมาก่อสร้าง เผยว่า ตนเห็นนาย เอ ประกาศในเฟซบุ๊คซึ่งติดตามมานานดูน่าเชื่อถือ จึงโทรติดต่อ และลงหุ้นด้วยจำนวน 6 แสนบาท ได้คืนปันผลมาจำนวน 2 เดือน จากนั้นก็เงียบหายไป
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้รวบรวมหลักฐานเพื่อติดตามดำเนินการตามกฎหมายต่อไป