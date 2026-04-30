จ่อเดือดทั้งอ่าว! ประมงแม่กลองนัดรวมพลบุก 3 กระทรวง จี้แก้แรงงาน-น้ำมัน-ราคาสัตว์น้ำ ก่อนระบบพังทั้งห่วงโซ่

สมุทรสงคราม – สถานการณ์ภาคประมงไทยส่อวิกฤตหนัก ชาวประมงแม่กลองส่งสัญญาณเคลื่อนไหวใหญ่ เตรียมบุก 3 กระทรวงหลัก “คมนาคม-แรงงาน-เกษตรฯ” หลังเจอปัญหาซ้อนทั้งแรงงานขาด ต้นทุนน้ำมันพุ่ง และราคาสัตว์น้ำตกต่ำ จนผู้ประกอบการจำนวนมากไปต่อไม่ไหว
วันนี้ ( 30 เม.ย.) ที่สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด จังหวัดสมุทรสงคราม มีการประชุมใหญ่ผู้ประกอบอาชีพประมงกว่า 200 คน สะท้อนความเดือดร้อนที่สะสมมานาน โดยมีนายมงคล สุขเจริญคณา นายกสมาคมประมงสมุทรสงคราม และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายชินชัย สถิรยากร นายกสมาคมเรือลากคู่สมุทรสงคราม ร่วมย้ำว่าขณะนี้เป็น “วิกฤตซ้อนวิกฤต” ที่เชื่อมโยงกับข้อจำกัดของ 3 กระทรวงโดยตรง
ประเด็นร้อนจากฝั่ง กระทรวงคมนาคม คือความล่าช้าในการออกใบประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือของ กรมเจ้าท่า ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ส่งผลให้แรงงานไม่ผ่านคุณสมบัติ เรือประมงจำนวนมากต้องจอดนิ่ง ทั้งที่เป็นช่วงทำรายได้สำคัญ
ขณะเดียวกัน ต้นทุนการทำประมงพุ่งสูง โดยเฉพาะราคาน้ำมัน แม้รัฐส่งเสริมการใช้น้ำมัน B20 เฉลี่ยลิตรละ 32 บาท แต่ชาวประมงชี้ว่า ราคาที่อยู่รอดได้ต้องไม่เกิน 25 บาท/ลิตร จึงเสนอให้รัฐออกมาตรการ “คูปองน้ำมัน” ช่วยเหลืออย่างน้อยลิตรละ 3 บาท
ข้อมูลล่าสุดพบว่า เรือประมงพาณิชย์ในสมุทรสงครามที่เหลือเพียง 300–400 ลำ กว่า 70% ต้องหยุดเดินเรือ ส่วนอีก 30% จำใจออกทะเลทั้งที่ขาดทุน เพื่อประคองสภาพคล่องและชำระหนี้
นอกจากนี้ ยังเรียกร้องไปยัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้พักชำระเงินต้น พร้อมขยายระยะเวลาหนี้ เพื่อป้องกันการกลายเป็นหนี้เสีย โดยเฉพาะหนี้จาก ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
อีกประเด็นสำคัญคือการนำเข้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศและการลักลอบนำเข้า ซึ่งอาจทำให้สินค้าล้นตลาด กดราคาสัตว์น้ำในประเทศตกต่ำ จึงเรียกร้องให้ภาครัฐควบคุมอย่างเข้มงวด
ด้านปัญหาแรงงานในความรับผิดชอบของ กระทรวงแรงงาน ยังติดขัดจากระบบ e-WorkPermit ที่ใช้งานยาก โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว ส่งผลให้การจ้างงานล่าช้า ชาวประมงเสนอให้แยกระบบขึ้นทะเบียนแรงงานประมงออกจากอาชีพอื่น เพื่อเพิ่มความคล่องตัว
ขณะนี้เครือข่ายชาวประมงจาก 22 จังหวัด เตรียมระดมกำลังยื่นหนังสือพร้อมกันต่อทั้ง 3 กระทรวงในเร็วๆ นี้ หากยังไม่มีมาตรการช่วยเหลือที่ชัดเจน
การเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อน “จุดเปลี่ยนสำคัญ” ของภาคประมงไทย หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน วิกฤตอาจลุกลามกระทบทั้งห่วงโซ่เศรษฐกิจ และทำให้อาชีพประมงซึ่งเคยเป็นฐานสำคัญของประเทศ ต้องเผชิญความไม่แน่นอนในอนาคต.