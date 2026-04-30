ช็อกวงการทำบุญ! “พระเกศ” ทองคำหนักเกือบ 50 บาทชาวบ้านร่วมกันนำมาหล่อ กลายเป็นทองเหลือง วัดเร่งหาความจริง

สระบุรี – เจ้าของร้านทองเผยผลตรวจ “พระเกศ” จากพิธีหล่อพระสุดช็อก หลังเชื่อกันว่าเป็นทองคำหนักกว่า 50 บาท มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท แต่ตรวจสอบพบเป็นเพียงทองเหลือง สร้างความเสียหายแก่ผู้ร่วมทำบุญจำนวนมาก ขณะนี้เตรียมรวบรวมหลักฐานดำเนินคดี
วันนี้ ( 30 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ร้าน นะโมบ้านช่างทองเพชรทอง & จิวเวลรี่ ตั้งอยู่บ้านท่าลาน ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี หลังมีการเผยแพร่คลิปตรวจสอบ “พระเกศ” ของพระพุทธรูปที่ได้จากการเททองหล่อพระ
นายนะโม เจ้าของร้านทอง เปิดเผยว่า พระเกศดังกล่าวเกิดจากการร่วมทำบุญของชาวบ้านจำนวนมาก โดยมีผู้บริจาคทองคำรายใหญ่ถึง 45 บาท ญาติบริจาคเพิ่มอีก 3 บาท เจ้าอาวาสร่วม 2 บาท รวมทั้งผู้นำชุมชนและประชาชนอีกหลายราย ทำให้เชื่อว่าทองคำที่ใช้หล่อมีน้ำหนักรวมไม่ต่ำกว่า 50 บาท คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม เมื่อนำมาตรวจสอบด้วยเครื่องมืออย่างละเอียด กลับพบว่าพระเกศดังกล่าวไม่มีส่วนผสมของทองคำเลย แต่เป็น “ทองเหลือง” ซึ่งประกอบด้วยทองแดงและสังกะสีเท่านั้น
ผลการตรวจสร้างความตกตะลึงให้กับผู้ร่วมทำบุญ โดยเฉพาะผู้บริจาครายใหญ่ที่คาดหวังว่าทองคำจะถูกนำไปใช้หล่อพระจริง เบื้องต้นประเมินความเสียหายอยู่ที่ราว 3–4.5 ล้านบาท
ขณะนี้ทางเจ้าอาวาสยังไม่สะดวกให้รายละเอียดเชิงลึก แต่ยืนยันมีความประสงค์ชี้แจงข้อเท็จจริง และอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าทองคำที่ได้รับบริจาค “หายไปได้อย่างไร”
ด้านกลุ่มผู้เสียหายและทางวัด กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นายนะโม กล่าวอีกว่า เหตุลักษณะนี้ไม่ใช่ครั้งแรก แต่ครั้งนี้มีมูลค่าสูงมาก จึงเสนอให้วัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะขั้นตอนการเททองหล่อพระ เนื่องจากทรัพย์สินที่ญาติโยมบริจาคจะกลายเป็นทรัพย์สินของวัดและเกี่ยวข้องกับภาครัฐ เพื่อป้องกันความเสียหายซ้ำรอยในอนาคต