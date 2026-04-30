ป.ป.ส.ภาค2 ผุดโมเดล "จิตอาสาชุมชน" แก้ปัญหายาเสพติดเรื้อรังชุมชนเนิน FM จันทบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์





จันทบุรี- ป.ป.ส. ภาค 2 บูรณาการร่วมหน่วยงานกับภาครัฐ-ประชาชน ผุดโมเดล "จิตอาสาชุมชน" ลาดตระเวนปราบยาเสพติดชุมชนเนิน FM เดินหน้าแก้ปัญหาเรื้อรังกว่า 10 ปี

วันนี้ (30 เม.ย.) นายสราวุธ ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 2 นำทีมเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. สนธิกำลังร่วมฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร กอ.รมน.จันทบุรี สาธารณสุข และเทศบาลเมืองจันทบุรี ตั้งจุดตรวจและนำกำลังจิตอาสาร่วมลาดตระเวนเพื่อป้องปรามและกดดันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ณ ชุมชนเนิน FM จ.จันทบุรี

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 2 เผยว่าชุมชนเนิน FM เป็นพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเรื่องยาเสพติดและเผชิญปัญหาเรื้อรังมานานกว่า 10 ปี ขณะนี้ทางหน่วยงาน ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานใหม่จากเดิมที่พึ่งพาเพียงเจ้าหน้าที่รัฐ ให้เป็นการสนธิกำลังร่วมกับชุมชน ซึ่งในช่วงเช้าได้มีการจัดฝึกอบรมประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จำนวน 25 คน เพื่อให้ความรู้ด้านระเบียบวินัย กฎหมายเบื้องต้น และยุทธวิธีการร่วมตรวจค้น ก่อนจะนำกำลังอาสาสมัครเหล่านี้ลงพื้นที่ลาดตระเวนและตั้งจุดตรวจจริงในหมู่บ้าน

“ ผลกระทบของยาเสพติด ไม่เพียงแต่บั่นทอนสุขภาพของผู้เสพและเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบรุนแรงด้านเศรษฐกิจที่หลายคนมักมองข้าม เนื่องจากเงินที่ใช้ซื้อขายยาเสพติดภายในประเทศจะถูกระบายออกไปยังแหล่งผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้เม็ดเงินหลายหมื่นล้านบาทต่อปีไม่เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของไทย จึงอยาก ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ช่วยกันป้องกันปัญหานี้ เพื่อรักษาระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป” ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 2


ด้าน นางวาสินี สิทธิเวช ประธานชุมชนที่ 14 เนิน FM ซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำอาสาสมัครป้องกันยาเสพติดของชุมชน เผยถึงบทบาทของจิตอาสาว่า การทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้การคัดกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากคนในพื้นที่จะมีข้อมูลและทราบดีว่าบุคคลใดในชุมชนมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าหรือผู้เสพ

ส่วนการฝึกอบรมที่ได้รับจะครอบคลุมไปถึงวิธีการสังเกตผู้ต้องสงสัย การเข้าชาร์จจับกุม และการตรวจค้นยานพาหนะ ซึ่งแม้หน้าที่หลักในการเข้าจับกุมจะเป็นของเจ้าหน้าที่ แต่ความรู้เบื้องต้นเหล่านี้จะช่วยให้อาสาสมัครสามารถทำงานสนับสนุนภาครัฐได้อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

“ สำหรับการดำเนินการกับผู้ต้องสงสัยนั้น หากกำลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครตรวจพบและผลการตรวจเบื้องต้นพบสารเสพติด จะมีการส่งตัวเพื่อตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้ง หากยืนยันผลว่ามีสารเสพติดในร่างกาย ก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และหากผู้กระทำความผิดมีความตั้งใจและสมัครใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ก็จะถูกส่งตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดต่อไป ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางจังหวัดกำหนดไว้” ประธานชุมชนที่ 14 เนิน FM กล่าว








ป.ป.ส.ภาค2 ผุดโมเดล "จิตอาสาชุมชน" แก้ปัญหายาเสพติดเรื้อรังชุมชนเนิน FM จันทบุรี
ป.ป.ส.ภาค2 ผุดโมเดล "จิตอาสาชุมชน" แก้ปัญหายาเสพติดเรื้อรังชุมชนเนิน FM จันทบุรี
ป.ป.ส.ภาค2 ผุดโมเดล "จิตอาสาชุมชน" แก้ปัญหายาเสพติดเรื้อรังชุมชนเนิน FM จันทบุรี
ป.ป.ส.ภาค2 ผุดโมเดล "จิตอาสาชุมชน" แก้ปัญหายาเสพติดเรื้อรังชุมชนเนิน FM จันทบุรี
ป.ป.ส.ภาค2 ผุดโมเดล "จิตอาสาชุมชน" แก้ปัญหายาเสพติดเรื้อรังชุมชนเนิน FM จันทบุรี
