พบ “กำไลทองคำ” สวมโครงกระดูกโบราณ พร้อมกลองมโหระทึกที่เพชรบุรี คาดอายุ 2,000 ปี ล่าสุดพบโครงที่ 8

เพชรบุรี – อธิบดีกรมศิลปากรลงพื้นที่ตรวจหลุมขุดค้นกลองมโหระทึก บ้านดอนพลับ อ.บ้านลาด หลังนักโบราณคดีค้นพบ “กำไลข้อมือทองคำ” สวมติดโครงกระดูกมนุษย์โบราณ พร้อมกลองสำริดรวม 6 ใบ และโครงกระดูกล่าสุดรวม 8 โครง สะท้อนพิธีกรรมฝังศพของชนชั้นสูงในอดีต คาดอายุราว 1,500–2,000 ปี
วันนี้( 30 เม.ย.) นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของนักโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ซึ่งอยู่ระหว่างการขุดค้นแหล่งโบราณคดีสำคัญ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ และผู้นำท้องถิ่นร่วมให้การต้อนรับ ที่บริเวณหลุมขุดค้นหากลองมโหระทึก หมู่ 6 บ้านดอนพลับ ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
ผลการขุดค้นเบื้องต้นพบหลักฐานสำคัญ ได้แก่ กำไลทองคำสวมติดอยู่กับข้อแขนของโครงกระดูกมนุษย์ ซึ่งนักโบราณคดีประเมินอายุอยู่ในช่วง 1,500–2,000 ปี ในรอยต่อระหว่างยุคก่อนประวัติศาสตร์เข้าสู่สมัยวัฒนธรรมทวารวดี นอกจากนี้ยังพบกลองมโหระทึก หรือกลองสำริดโบราณ เพิ่มอีก 4 ใบ รวมของเดิมเป็น 6 ใบ
การขุดค้นเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 ภายหลังได้รับแจ้งจากประชาชนว่าพบวัตถุโบราณฝังอยู่ใต้ผืนนา โดยทีมโบราณคดีได้ขุดหลุมขนาด 2 x 2.2 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตร พบชิ้นส่วนกลองในลักษณะคว่ำหน้ากลอง หงายฐานขึ้น พร้อมภาชนะดินเผา 8 ใบ ลูกปัดแก้ว และเครื่องมือดินเผา รวมถึงชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์อย่างน้อย 4 โครงในระยะแรก
ต่อมาในระยะที่ 2 ได้ขยายพื้นที่ขุดเป็น 4 x 4.5 เมตร ทำให้พบฐานกลองมโหระทึกเพิ่มอีก 4 ใบ รวมเป็น 6 ใบ และพบโครงกระดูกมนุษย์เพิ่มรวมทั้งสิ้น 8 โครง
นักโบราณคดีระบุว่า ลักษณะการฝังศพดังกล่าวเป็นพิธีกรรมสำคัญในอดีต โดยมีการนำกลองมโหระทึก ภาชนะสำริด ภาชนะดินเผา และเครื่องประดับทองคำฝังร่วมกับศพ เพื่ออุทิศให้ผู้เสียชีวิต
ขณะที่รายละเอียดโครงกระดูก พบว่าบางโครงมีการนอนเหยียดตรง และบางส่วนมีการซ้อนทับกัน โดยเฉพาะบริเวณกะโหลกศีรษะของ 7 โครง พบชิ้นส่วนโลหะสำริดครอบศีรษะ อีกทั้งโครงที่ 5–8 ยังพบลูกปัดแก้วจำนวนมาก
การค้นพบเครื่องประดับทองคำและวัตถุสำริดร่วมกับโครงกระดูกทั้ง 8 โครง สะท้อนให้เห็นสถานะทางสังคมของผู้ตายในอดีตว่า น่าจะเป็นบุคคลชั้นสูง หรือมีความสำคัญในชุมชนยุคนั้น ซึ่งนับเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญในการศึกษาพัฒนาการของสังคมโบราณในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทยต่อไป