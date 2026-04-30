(คลิป)เผยนาทีระทึก!ทางหลวงเพชรบูรณ์-ปส.-ทหาร ไล่ล่าขบวนรถขนยานรก ยึดยาบ้าล็อตมหึมา 8 ล้านเม็ด

เพชรบูรณ์ - เผยคลิปภาพนาทีระทึก..ตำรวจทางหลวงเพชรบูรณ์–พิจิตร ร่วม ปส. และทหาร เปิดปฏิบัติการสกัด-ไล่ล่า ขบวนรถขนยาบ้าออกจากอมก๋อย เชียงใหม่ ออกลำปาง-พิษณุโลก ผ่านหล่มสัก-สระบุรี มุ่งหน้าภาคกลาง ก่อนขยายผลรวบยกแก๊งพร้อมของกลางรวม 8,000,000 เม็ด
เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเพชรบูรณ์–พิจิตร ร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติด และทหาร เปิดปฏิบัติการสกัดจับเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ เมื่อ 28 เม.ย.69 ที่ผ่านมา หลังได้รับรายงานว่ามีการลำเลียงยาบ้าจากพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ มุ่งหน้าสู่ภาคกลาง โดยใช้รถยนต์รวม 4 คัน ขับตามกันเป็นขบวนผ่าน จ.ลำปาง - จ.พิษณุโลก
เมื่อขบวนรถเป้าหมายเข้าสู่ถนนสายสระบุรี–หล่มสัก พื้นที่ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าสกัด แต่รถกระบะคันที่บรรทุกยาเสพติด ได้เร่งเครื่องหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงระดมกำลังขับรถไล่ล่า กระทั่งรถเป้าหมายเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทาง ตรวจค้นพบยาบ้าซุกอยู่ในรถจำนวน 16 กระสอบ ประมาณ 4,000,000 เม็ด
วันต่อมา(29 เม.ย.) เจ้าหน้าที่ขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการเพิ่มอีก 4 ราย เป็นชายอายุ 45, 43, 41 และ 19 ปี พร้อมยึดรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุครบทั้ง 4 คัน ก่อนนำตัวไปชี้จุดซ่อนยาเสพติดเพิ่มเติมในป่าอ้อย พื้นที่ อ.วิเชียรบุรี พบยาบ้าอีก 16 กระสอบ รวมของกลางทั้งหมดประมาณ 8,000,000 เม็ด รถยนต์ 4 คัน และโทรศัพท์มือถือ 7 เครื่อง
เบื้องต้นแจ้งข้อหา “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า” ก่อนส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวน บก.ปส.3 ดำเนินคดี และเร่งขยายผลถึงเครือข่ายตัวการใหญ่ต่อไป