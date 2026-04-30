ป้ายค้านพรึบ!ชี้ทางหลวงผุดสะพานข้ามแยก ทล.12-จุดตัดเส้นทางเชื่อมอินโดจีน ธุรกิจเสี่ยงเจ๊ง-กระทบชุมชน

พิษณุโลก – ป้ายคัดค้านสะพานข้ามสามแยกซีพี ทล.12 พิษณุโลก-วังทอง โผล่พรึบ..รับกรมทางหลวงเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งสุดท้ายก่อนเดินหน้าโครงการปรับปรุงเส้นทางเชื่อมสี่แยกอินโดจีน จุดตัดเหนือ-ใต้/ตะวันออก-ตะวันตก มูลค่ากว่า 1,000 ล้าน ชาวบ้านยันขอแค่ถนนกว้าง 10 เลนพอ-ไม่เอาสะพานข้ามแยก กระทบวิถีคนในชุมชน-ธุรกิจเสี่ยงเจ๊ง
วันนี้(30 เม.ย.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบป้ายคัดค้านการสร้างสะพานข้ามแยกประมาณ 20 ป้าย ระบุข้อความอาทิ "ชาวพิษณุโลก-วังทอง เราไม่เอา สะพานอินโดจีน 2 " ถูกนำมาติดตามริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 บริเวณสามแยกซีพี ซึ่งเป็นพื้นที่เตรียมการก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางระหว่างสี่แยกอินโดจีน พิษณุโลก ถึงตัวอำเภอวังทอง
ซึ่งเป็นห้วงจังหวะที่กรมทางหลวงจัดประชุมสรุปผลศึกษาโครงการทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร้องโพธิ์ – อำเภอวังทอง เพื่อแก้ปัญหาจราจร ณ อาคารสมเด็จพระนเรศวรศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ตำบลวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ซึ่งจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 12 ท่ามกลางภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่เข้ารับฟังข้อมูล-แสดงความคิดเห็น ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่คัดค้าน
นายพัฒนา เพชรสุริยา รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 ได้กล่าวว่า กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ได้จัดการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร้องโพธิ์ – อำเภอวังทอง ซึ่งเป็นเส้นทางสายสำคัญที่เชื่อมโยงการคมนาคมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
การประชุมในครั้งนี้ มีการนำเสนอผลการศึกษาที่ครอบคลุมหลายด้าน ทั้งผลการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวคิดและรูปแบบการออกแบบรายละเอียดโครงการ รวมถึงผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบเบื้องต้น โดยทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญได้ชี้แจงข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาโครงการในภาพรวม โดยงบประมาณในการก่อสร้าง ครั้งนี้น่าจะอยู่ที่ 1,000 กว่าล้าน
ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นการสรุปการศึกษา หลังจากเราได้มีการสร้างการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นกับประชาชนจากหลายพื้นที่ จนได้รูปแบบแนวเส้นทางจุดต่างๆที่ใช้ในการกลับรถ รวมถึงรูปแบบการก่อสร้าง โดยมาสรุปให้ประชาชนฟังอีกครั้ง เพื่อจะรับฟังความคิดเห็นอีกรอบหนึ่ง ในส่วนประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ จากการก่อสร้างสะพานข้ามแยก เราก็รับฟัง และบันทึกว่าประชาชน มีความต้องการ เรื่องอะไรบ้างมีความคิดเห็นเช่นไร จากนั้นจึงสรุปและส่งต่อให้คณะกรรมการ ของกรมทางหลวง ที่ทำการศึกษาผลกระทบ ได้เข้ามาดูว่าสามารถปรับปรุงแก้ไข อย่างไรได้บ้าง ในอนาคตก็อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามที่ประชาชนได้เสนอความคิดเห็น
ส่วนข้อซักถามที่ว่า ประชาชนในพื้นที่ต้องการให้เปลี่ยนจากสะพานข้ามแยก เป็นอุโมงค์ลอดใต้ดินนั้น ต้องพิจารณาจากพื้นที่แวดล้อมว่าสามารถก่อสร้างได้ไหม ซึ่งจะหาข้อสรุปภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ขั้นตอนต่อไปนับจากนี้ จะเป็นเรื่องของการขอเงินงบประมาณจากรัฐว่า จะเป็นงบปี 70, 71, 72 ขึ้นอยู่กับกรมทางหลวง จัดสรรงบประมาณต่อไป
ด้านนางมัณทนา ภัทธวนิช ชาวบ้านหมู่ 9 ต.วังทอง อ.วังทอง กล่าวว่า แม้อยากเห็นพิษณุโลกเจริญเหมือนกับคนอื่นๆ แต่ตนไม่เห็นด้วยกับก่อสร้างสะพานข้ามสามแยกซีพี ถ้าเปลี่ยนแบบจากสะพานบกข้ามแยก เป็นอุโมงค์ลอดใต้ดิน จะเหมาะสมกว่า เอื้อประโยชน์ต่อคนในพื้นที่ ทำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้ การค้าขาย-ชุมชนไม่กระทบ และควรสร้างถนนให้กว้าง 10 เลนก็เพียงพอแล้ว
นางสาวจุฬาวัลย์ เล้าพิทักษ์ศิริโชติ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกล่าวว่า ตนไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้าง จุดก่อสร้างบริเวณแยก CP ถ้า ยกเลิกได้ ก็ขอให้ยกเลิก ถ้ายกเลิกไม่ได้ ควรทำเป็นอุโมงค์ลอด เพราะกระทบคนในชุมชน กระทบต่อธุรกิจหลายชีวิต การสร้างสะพานข้ามแยก ย่อมใช้เวลาก่อสร้างนาน ธุรกิจอาจถึงขั้นปิดกิจการหลายราย
นางน้ำเงิน บุญเทียน ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยในการก่อสร้างสะพานข้ามแยก เพราะร้านตนอยู่ติดกับแยกไฟแดง CP เลย ถือว่าโดนเต็มๆ ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาลูกค้าจากจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งเหนือ อีสาน แวะเวียนได้ ถ้ามีสะพานข้ามแยกเหมือนดังเช่น สะพานสี่แยกอินโดจีน ธุรกิจที่อยู่ใกล้ๆนั้น เจ๊ง ไม่เหลือแน่ ต้องรับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาจถึงขั้นปิดกิจการ เพราะมีสภาพร้านค้าบริเวณแยกอินโดจีนแล้ว
“สะพานไม่ได้สร้างความเจริญให้กับจังหวัดพิษณุโลก การขยายถนนให้กว้างก็เพียงพอแล้ว ทุกครั้งเทศกาลวันหยุด คนกรุงเทพหรือต่างจังหวัด ก็ถูกเจ้าหน้าที่รัฐ โบกปล่อยรถให้ลื่นไหล ไม่ติดไฟแดง ไปเรื่อยๆอยู่แล้ว ไม่ต้องไปทำสะพานข้ามสามแยกพร้อมวงเวียนให้วุ่นวาย เอาภาษีเอาเงินงบประมาณ ไปสร้างถนนให้กับคนชนบทที่ยังไม่มีถนนจะดีกว่า” หนึ่งในหลายเสียงผู้คัดค้าน ระบุ