(คลิป)ระทึกนาทีชีวิต! หนุ่มโคราชถูกคู่อริยิงปืนลูกดอกเหล็กปักคาใบหน้าสาหัส กู้ภัยใช้เครื่องพลาสมาตัดออกช่วยชีวิต

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ระทึกนาทีชีวิต! หนุ่มโคราช ถูกคู่อริยิงด้วยปืนลูกดอกเหล็กเข้าที่ใบหน้า บริเวณเหนือริมฝีปากทะลุกด้านหลัง อาการสาหัส ถูกส่งรักษาต่อ รพ.มหาราชนครราชสีมา กู้ภัยฮุก31โคราชใช้เครื่องพลาสมาตัดช่วยชีวิต ก่อนแพทย์ทำการผ่าตัดนำเหล็กส่วนที่เหลือออกจากใบหน้าผู้ป่วย
วันนี้ (30 เม.ย.69) โรงพยาบาลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ได้เร่งส่งตัว นายชัยวัฒน์ นาชรี อายุ 21 ปี ชาวอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ได้รับบาดเจ็บสาหัส ถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกดอก ยาวประมาณ 1 เมตร เข้าที่บริเวณเหนือริมฝีปากทะลุกด้านหลัง นำส่งต่อไปที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา เพื่อให้แพทย์เร่งตรวจและผ่าตัดรักษา เมื่อรถกู้ชีพ รพ.จักราช นำตัวผู้ป่วยมาถึง ห้องฉุกเฉิน แพทย์เวร รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้ตรวจอาการเบื้องต้น ก่อนแจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยมูลนิธิพุทธธรรมการกุศล (ฮุก 31) นครราชสีมา ให้นำเครื่องพลาสมา มาตัดเหล็กลูกดอกออก ก่อนทำการผ่าตัดนำเหล็กส่วนที่เหลือออกจากใบหน้าผู้ป่วย
อาสาสมัครกู้ภัยฮุก 31 นครราชสีมา ได้ใช้เครื่องพลาสมา ตัดลูกดอกอย่างระมัดระวัง เพราะเกรงจะไปกระทบกระเทือนอวัยวะส่วนที่สำคัญของผู้ป่วย ต้องใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมง จึงสามารถเหล็กส่วนที่ยื่นภายนอกได้ ก่อนที่ทีมแพทย์ พยาบาล จะได้เร่งนำตัวผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัด เพื่อนำเหล็กลูกดอกส่วนที่เหลือออกจนใบหน้าและศีรษะของผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย
จากการสอบถามทราบว่า นายชัยวัฒน์ ถูกคู่อริใช้ปืนลูกดอกตามมายิง ขณะกลับจากเที่ยวงานวัดแห่งหนึ่งในอำเภอจักราช จนได้รับบาดเจ็บสาหัส ซึ่งเพื่อนๆ ได้รีบนำตัวส่งรักษาที่ รพ.จักราช แต่ทาง รพ.ไม่มีเครื่องพลาสมาตัดโลหะ จึงได้รีบส่งต่อให้ รพ.มหาราชนครราชสีมา ทำการรักษา พร้อมกับประสานหน่วยกู้ภัยฮุก 31 นครราชสีมา ใช้เครื่องพลาสมาตัดลูกดอกออก เพื่อให้แพทย์ได้ผ่าตัดช่วยชีวิตจนปลอดภัยดังกล่าว