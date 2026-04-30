นายกสมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรฯ ตราด เห็นด้วยรัฐยกเลิก MOU44 ชี้ชาวตราดอุ่นใจไม่แบ่งเกาะกูดให้เขมร

ตราด –นายกสมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรฯ ตราด เห็นด้วยรัฐยกเลิก MOU44 ชี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศ โดยเฉพาะความชัดเจนเรื่องอาณาเขตทางทะเลเกาะกูด ทำชาวตราดอุ่นใจ ไม่ต้องแบ่งทรัพยากรให้ใคร จี้อย่าอ่อนข้อเขมรเหมือนรัฐบาลผ่านมา
วันนี้ ( 30 เม.ย.) นายสมเกียรติ สมรรถการ นายกสมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จ.ตราด ได้ออกมาสนับสนุนแนวทางในการยกเลิกMOU-44 ของรัฐบาลว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และจะเกิดผลดีต่อประเทศไทยใน 2 ประการ คือ 1. ความชัดเจนในเรื่องการกำหนดอาณาเขตของประเทศไทยบริเวณ จ.ตราด โดยเฉพาะพื้นที่เกาะกูด หลัง กัมพูชา ขีดเส้นแบ่งดินแดนไทย-กัมพูชาที่หลักเขต 73 บ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด และลากเส้นพาดตัดเกาะกูดบางส่วน
เนื่องจากการลากเส้นในลักษณะนี้เป็นการลากตามอำเภอใจ โดยมีเจตนาที่ต้องการให้ กัมพูชา มีสิทธิในการครอบครองอาณาเขตทางทะเล ซึ่งบริเวณเกาะกูดมีทรัพยากรทางทะเลจำนวนมหาศาล โดยเฉพาะ น้ำมัน และก๊าชธรรมชาติ ที่มีมากกว่าแหล่งต่างๆในพื้นที่อ่าวไทยและมีคุณภาพดีกว่า
และยังบอกอีกว่า กัมพูชา ต้องการที่จะแบ่งผลประโยชน์น้ำมันและก๊าช จึงพยายามอ้างอาณาเขตที่ไม่มีหลักเกณฑ์ ตามกติกาสากลหรือกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศ (Law of the Sea) ที่เป็นกรอบกฎหมายสากลซึ่งควบคุมการใช้ประโยชน์จากทะเล การแบ่งเขตแดนทางทะเล และสิทธิหน้าที่ของรัฐ โดยมี อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS 1982) เป็นกฎหมายหลักสูงสุด
“ ก่อนนี้ทางกัมพูชาไม่ได้เป็นสมาชิก แต่ปัจจุบันเข้ามาเป็นสมาชิกแล้ว แต่ก็เป็นประเทศท้ายๆ ซึ่งกฏหมายนี้ ประเทศไทยได้ประกาศและเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ กัมพูชา จะไม่มีสิทธิในพื้นที่ทางทะเลตามที่กัมพูชากล่าวอ้าง และ ไทย ก็จะไม่ต้องสูญเสียอาณาเขตทางทะเล ให้กัมพูชารวมทั้งทรัพยากรทางทะเลที่อยู่ในพื้นที่ประเทศไทยมากถึงร้อยละ 80 - 90 ส่วนที่มีพื้นททับซ้อนกันก็มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และเมื่อยกเลิกแล้วทุกอย่างก็จบ และทั้ง 2ประเทศก็ต้องยึดกติกาUNCLOS 1982 เป็นหลัก”
นายกสมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรฯ ยังเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการในเรื่องดังกล่าวตามกติกาของUNCLOS 1982 เช่นเดียวกับที่ รัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซีย ได้ทำข้อตกลงกันตามกติกา UNCLOS 1982 ที่ทำให้ได้ผลประโยชน์เท่าเทียมกันและไม่มีความขัดแย้งใดๆ ทั้งนี้ รัฐบาล ต้องมีจุดยืนในผลประโยชน์ของชาติและจะต้องไม่ยินยอมให้ผลประโยชน์กับกัมพูชาเหมือนรัฐบาลก่อนหน้านี้
พร้อมยังบอกอีกว่า ถึงวันนี้ กัมพูชา ไม่น่าจะงอแง้หรือแถไปทางอื่นๆได้อีก เพราะทุกอย่างต้องเป็นไปตามกติกาของUNCLOS 1982 เท่านั้น
และในวันนี้ ชาวตราด ไม่ต้องกังวลแล้วว่า เกาะกูด จะเป็นของกัมพูชาอีกต่อไปเพราะมั่นใจได้ว่า เกาะกูด เ อยู่ในประเทศไทย 100% และเมื่อเป็นเช่นนี้ อาณาเขตทางทะเลด้าน อ.เกาะกูด จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลและประเทศไทยก็จะได้ผลประโยชน์จากทรัพยากรใต้ทะเลอย่างเต็มที่