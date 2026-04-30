สลดเซ่นพิษรักแรงหึง!หนุ่มพม่าหึงเมียเล่นโซเชียลฯแฟนคลับตรึม ห้ามไม่ฟัง-ทะเลาะแรง โดนแทงอกพรุนก่อนฟันคอเมียดับคู่

ตาก – สลดเซ่นพิษรักแรงหึง..หนุ่มเมียนมาหวงเมียสาวหน้าตาดีเล่นโซเชียลฯจนแฟนคลับเยอะ กลัวชายอื่นมาจีบและติดพัน ขอให้เลิกเล่น แต่ไม่เป็นผล แถมทะเลาะกันมาหลายครั้ง สุดท้ายเรื่องลามรุนแรง คาดเมียคว้ามีดแทงผัวก่อนจนอกพรุน 7 แผล แล้วพยายามหนี แต่ไม่ทัน โดนฟันคอหวิดขาด ดับคาที่คาห้องครัว
วันนี้( 30 เม.ย.69 ) พ.ต.อ.อนุสรณ์ ดังก้อง ผกก.สภ.พบพระ จังหวัดตาก รับแจ้งเหตุสะเทือนขวัญทำร้ายร่างกายและมีผู้เสียชีวิต 2 ศพ ภายในบ้านพักไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ ตำบลช่องแคบ อ.พบพระ จึงประสานเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักสร้างใกล้กันหลายหลังอยู่ใกล้แนวชายแดนไทย-เมียนมา ภายในบ้านหลังเกิดเหตุบริเวณห้องครัวพบศพนางนูนู เว ไม่มีนามสกุล สัญชาติเมียนมา อายุ 31 ปี สวมเสื้อแขนสั้นสีฟ้า สวมผ้าถุงแบบเมียนมาสีแดง นอนคว่ำหน้าจมกองเลือดกองใหญ่และที่บริเวณต้นคอมีรอยถูกของมีคมฟันคอหวิดขาดเสียชีวิตทันที ใกล้กันพบศพนายซอ เล ไม่มีนามสกุล สัญชาติเมียนมา อายุ 41 ปี สวมเสื้อแขนสั้นสีเหลือง สวมโสร่งสีดำ บริเวณหน้าอกมีรอยถูกแทงด้วยของมีคมจำนวน 7 แผล เสียเลือดมากนอนคว่ำหน้าเสียชีวิต
เมื่อตรวจสอบรอบสถานที่เกิดเหตุ พบมีดอีโต้ยาวกว่า 1 ฟุตเปี้อนเลือดตกใกล้ศพฝ่ายหญิง แต่ตรวจไม่พบมีดปลายแหลมแต่อย่างใด ตำรวจจึงเก็บไว้เป็นวัตถุพยานหลักฐานก่อนนำศพผู้เสียชีวิตทั้งสองศพส่งตรวจที่โรงพยาบาลพบพระ จังหวัดตาก
คนใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตทั้งสองให้การเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นภาษาเมียนมาผ่านล่ามแปลภาษาว่า ผู้ตายทั้งสองเป็นชาวเมียนมาและเป็นสามีภรรยากันมานานหลายปีแล้ว ทำงานรับจ้างภาคเกษตรกรรมอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว หลายวันก่อนนายซอเล สามีของผู้ตายได้มีปากเสียงกับนางนูนู เว ภรรยาของตนเองจากประเด็นเรื่องขอให้ภรรยาเลิกเล่นโซเชียลฯเนื่องจากนายซอเล เกิดความหึงหวง เกรงว่าจะมีชายอื่นในโลกโซเชียลฯจะมาจีบติดพันภรรยาที่ถือเป็นคนหน้าตาดี จนมีปากเสียงจากประเด็นนี้กันตลอด
กระทั่งช่วงสายของวันนี้คาดว่า นายซอเลได้เข้าพูดคุยกับภรรยาเพื่อให้เลิกเล่นและลบโพสต์ต่างๆในโซเชียลฯ อีกครั้ง และสันนิฐานเบื้องต้นว่าภรรยาอาจจะไม่ยอม ก่อนทั้งสองจะมีปากเสียงรุนแรงทำร้ายร่างกายกันในห้องครัว ฝ่ายภรรยาอาจจะป้องกันตัวใช้มีดแทงสามี เพื่อจะหนีออกจากบ้านพัก แต่ไม่ทันถูกสามีใช้มีดยาวฟันคอภรรยาหวิดขาด ซึ่งทำให้ทั้งสองนอนเสียชีวิตศพอยู่ข้างกันอย่างน่าสลด