เมืองน้ำดำเปิดสวนทางออร์แกนิค ขายผลผลิตผักหน้าแล้ง เชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

กาฬสินธุ์-เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสวนทางออร์แกนิค และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จัดเวทีเสวนาเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ตลาดการผลิตผักสู่เกษตรมูลค่าสูงด้วยนวัตกรรม หลังเปิดพื้นที่เป็นแหล่งเพาะปลูกผักอินทรีย์ที่หลากหลาย กลายเป็นตลาดสินค้าคุณภาพ ต่อยอดเป็นตลาดอินทรีย์รองรับผลผลิตภาคการเกษตรในฤดูแล้ง จุดติดเชื่อมโยงตลาดเกษตรทุกฤดู สร้างงาน สร้างรายได้ตลอดปี
ที่สวนทางออร์แกนิค ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นายคมกริช ไตรยศ เกษตร จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางสาวอรนุช เกษสัญชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตร จ.กาฬสินธุ์ นายพนมกร เวชกามา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตร จ.กาฬสินธุ์ นายวินิจ ถิตย์ผาด ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร จ.กาฬสินธุ์ และเกษตรกรเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ร่วมกันจัดเวทีเสวนาเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ตลาดการผลิตผักสู่เกษตรมูลค่าสูงด้วยนวัตกรรม โดยมีเกษตรกร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ อ.สหัสขันธ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์และใกล้เคียงร่วมกิจกรรม
นายคมกริช ไตรยศ เกษตร จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามนโยบายการมุ่งเน้นใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการผลิตภาคเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในแปลงเกษตร เพื่อลดทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน สินค้าเกษตรปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ส่งเสริมการใช้ตลาดนำการผลิต โดยหาตลาดให้เกษตรกร และเกษตรกรผลิตตามความต้องการของตลาด โดยใช้กลไกเกษตรอินทรีย์ เช่น สวนทางออกแกนิคเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อจำหน่ายผลผลิต โดยบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการกระจายสินค้า
การจัดเวทีเสวนา สร้างการรับรู้สินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่ผู้บริโภค เป็นส่วนหนึ่งในโครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต ด้วยนโยบายเศรษฐกิจ BCG ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ ในการผลิตสินค้าปลอดภัยสู่เกษตรมูลค่าสูง กิจกรรมย่อยที่ 5 สร้างการรับรู้สินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่ผุู้บริโภค ตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร
ด้านนายวินิจ ถิตย์ผาด ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในฐานะประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์กล่าวว่าสวนทางออกแกนิค เกิดจากการรวมตัวของเกษตรในพื้นที่เมื่อปี 2561 โดยการเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์จากองค์ความรู้ในพื้นที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดได้เข้ามาสนับสนุนทั้งการเพาะปลูกและการตลาด ในปี 2565 ผลผลิตเริ่มล้นตลาด เนื่องจากเกษตรกรมีการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น ในปี 2566 จึงได้เริ่มโครงการสวนทางออแกนิค บนพื้นที่ 15 ไร่ เพื่อเป็นพื้นที่แห่งการแบ่งปันความสุข ของเกษตรกรและลูกค้า โดยมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ในรูปแบบตลาดกรีนมาร์เก็ต (Green Market)
“โดยพื้นที่หน้าโครงการ จัดเป็นตลาดนัดสีเขียว เพื่อให้เกษตรกรเครือข่ายนำผลผลิตมาขายแก่ผู้บริโภคโดยตรง นอกจากนี้ยังมีร้านสุขนิยมหรือร้านค้าชุมชน เป็นจุดจำหน่ายพืชผักและผลิตภัณฑ์แปรรูป ด้านหลังมีโรงเรือนปลูกผักออแกนิค และพื้นที่ปลูกผักพื้นบ้านกลางแจ้ง ขณะที่พื้นที่ส่วนกลางจัดเป็นศูนย์เรียนรู้ตุ้มโฮมอีสาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
อย่างไรก็ตาม สวนทางออแกนิคนับเป็นตลาดปลายน้ำของเกษตรอินทรีย์ ที่เริ่มต้นจากการเพาะปลูกพืชผักในฤดูแล้งหรือพืชประจำฤดู ต่อมามีการประยุกต์เป็นศูนย์เรียนรู้ปลูกผักอินทรีย์ และตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ จนเรียกได้ว่าจุดติดแล้ว ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เปิดให้บริการทุกวันเสาร์
อกจากจะเปิดพื้นที่ให้เกษตรกร นำผลผลิตเกษตรอินทรีย์มาขายตรงกับผู้บริโภคแล้ว ยังมีกิจกรรมลานดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรมของเด็กนักเรียน เพื่อเพิ่มยอดขายและสนับสนุนทุนการศึกษา โครงการนี้ ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการค้าขายระบายสินค้าภาคการเกษตรเท่านั้น ยังเป็นการสร้างสังคมคุณภาพ ที่ผู้บริโภคได้รู้จักแหล่งที่มาของอาหาร และเกษตรกรในพื้นที่มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ สามารถเติบโตและพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย