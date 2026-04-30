เชียงใหม่ทำบุญรำลึกครบรอบ91ปี "ครูบาศรีวิชัย" นำเปิดถนนขึ้นดอยสุเทพ สืบสานพลังศรัทธาชาวล้านนาน

เชียงใหม่- ชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีโองการและถวายสักการะทำบุญรำลึกครบรอบ 91 ปี “ครูบาศรีวิชัย” เปิดใช้เส้นทางขึ้นสู่ยอดดอยสุเทพ สืบสานพลังศรัทธาชาวล้านนา พร้อมจำลองภาพย้อนอดีต จัดรถโบราณอัญเชิญรูปเหมือนครูบาศรีวิชัยจากลานอนุสาวรีย์ฯ ขึ้นสู่ดอยสุเทพ
วันนี้(30 เม.ย.69) ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย เชิงดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานนำผู้แทนส่วนราชการ คณะสงฆ์ และประชาชนเข้าร่วมพิธีโองการและถวายสักการะอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย พร้อมทำบุญตักบาตรและฟ้อนถวาย เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการของครูบาเจ้าศรีวิชัย เนื่องในวันครบรอบ 91 ปี ที่ครูบาศรีวิชัย ได้เปิดเส้นทางขึ้นสู่ดอยสุเทพ และตามรอยจอบแรกครูบาศรีวิชัย เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของครูบาศรีวิชัย ที่ได้สร้างทางขึ้นดอยสุเทพ และได้ปฏิสังขรณ์ ซ่อมแซมวัดวาอารามโบราณสถานทั่วแผ่นดินล้านนา
โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นบริเวณหน้าอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อสืบสานประเพณีและแสดงออกถึงพลังศรัทธาของชาวเชียงใหม่ที่มีต่อ “นักบุญแห่งล้านนา” โดยวันที่ 30 เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญที่ชาวเชียงใหม่ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์การเปิดเส้นทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2478 ซึ่งถนนสายนี้เกิดขึ้นจากพลังศรัทธาของประชาชน นำโดยครูบาเจ้าศรีวิชัย เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2477 และแล้วเสร็จภายในระยะเวลาเพียง 5 เดือนเศษ
ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีโองการและถวายสักการะ เพื่อร่วมกันรำลึกถึงพระคุณของครูบาเจ้าศรีวิชัย ผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจและแรงศรัทธาของชาวล้านนา นอกจากนี้ ยังมีการจัดขบวนรถโบราณล้านนาอัญเชิญรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ เพื่อจำลองเหตุการณ์สำคัญในอดีตเมื่อวันที่ 30 เม.ย.2478 ซึ่งเป็นวันแรกที่เปิดถนนและครูบาเจ้าศรีวิชัยนำคณะศรัทธานุชนเดินทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นครั้งแรก ภายหลังการก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ
สำหรับการสร้าง่ถนนขึ้นดอยสุเทพนั้น ครูบาศรีวิชัย ได้ถือฤกษ์ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2477 ลงจอบแรกในการบูรณะเส้นทางขึ้นสู่ยอดดอยสุเทพเพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขึ้นไปสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ โดยมีพระสงฆ์ และศรัทธาประชาชนทั่วภาคเหนือมาร่วมกันแผ้วถาง และสร้างเส้นทาง ใช้เวลานาน 5 เดือน 22 วัน จึงแล้วเสร็จ และเปิดใช้ให้รถยนต์วิ่งขึ้นได้เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2478 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ เมื่อปี พ.ศ.2460 พระองค์เจ้าบวรเดช ซึ่งเป็นอุปราชมณฑลพายัพ ได้ทรงมีดำริให้นายช่างกองทาง สำรวจการก่อสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ ซึ่งในขณะนั้นต้องใช้เงินถึง 2 แสนบาท และต้องใช้เวลานานถึง 3 ปี ทางราชการไม่มีเงินงบประมาณจึงได้สั่งระงับ