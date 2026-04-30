(คลิป)สวนกระแสดรามาลูกละ100! แม่ค้าทุเรียนโคราชจัดหนักขายลูกละ 19 บาท ย้ำไม่กระทบตลาด-ทุกลูกมีประกัน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา– แม่ค้าทุเรียนโคราช สวนกระแสดรามาลูกละ 100 จัดหนักขายทุเรียนลูกละ 19 บาท ลูกค้าชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียงแห่ซื้อ ย้ำไม่กระทบตลาดชี้คนได้ประโยชน์คือผู้บริโภค ได้กินทุเรียนราคาถูกในยุคน้ำมันแพง พร้อมทุเรียนทุกลูกมีประกันพบอ่อนขาวเน่าหนอนนำมาเคลมเปลี่ยนได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันนี้ (30 เม.ย. 69 ) ที่บริเวณโซนจำหน่ายผลไม้ ตลาดเทิดไท อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ชาวโคราชและจากจังหวัดใกล้เคียงแห่เดินทางเข้ามาใช้สิทธิซื้อทุเรียนลูกละ 19 บาท กันอย่างคึกคัก หลังจากเจ้าของร้านขายทุเรียน “น้องขนุน” จัดโปรโมชั่นสวนกระแสดรามา ทุเรียนลูกละ 100 ด้วยการขายทุเรียนในราคาลูกละ 19 บาท โดยมีเงื่อนไขลูกค้าที่ต้องการจะซื้อทุเรียนในราคาลูกละ 19 บาทนั้นจะต้องเข้าไปแชร์โพสต์ของทางร้านไปในเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อขอรับสิทธิซื้อทุเรียนลูกละ 19 บาท
โดยนอกจากโปรโมชั่นทุเรียนลูกละ 19 บาทแล้ว ทางร้านยังจำหน่ายทุเรียนในราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป โดยมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่กิโลกรัมละ 69 บาท จนถึงกิโลกรัมละ 119 บาท ซึ่งจากราคาดังกล่าว ทำให้ลูกค้าที่มาใช้สิทธิซื้อทุเรียนลูกละ 19 บาท มีความสนใจซื้อทุเรียนในราคาปกติกลับไปรับประทานที่บ้านอีกด้วย
นางสาวสิริยากร ก้อนคำใหญ่ อายุ 25 ปี เจ้าของร้านทุเรียนน้องขนุน บอกว่า สำหรับการจัดโปรโมชั่นในครั้งนี้ เป็นสีสันของการขายทุเรียนและเป็นการกระตุ้นการบริโภคทุเรียนของประชาชนในช่วงที่ทุเรียนกำลังมีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก โดยสายพันธุ์ที่นำมาจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้านั้น มีหลากหลายสายพันธุ์ เช่น หมอนทอง กระดุม พวงมณีและชะนีไข่ มีไซด์ลูกละประมาณหนึ่งกิโลกรัม อีกทั้งทุเรียนที่ลูกค้าซื้อไปจากทางร้านทั้งแบบโปรโมชั่นและแบบราคาปกติ รับประกันทุกลูก สามารถเคลมได้หากพบว่า ทุเรียนนั้นอ่อนหรือเน่า สามารถนำมาเปลี่ยนได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับกระแสดรามาทุเรียนลูกละ 100 บาท ที่เกิดขึ้นอยู่นั้น โดยส่วนตัวตนคิดว่า เป็นแค่สีสันและเป็นการทำการตลาดเพื่อจูงใจลูกค้าให้มาซื้อทุเรียน ซึ่งลูกค้าที่มาซื้อทุเรียนของตนในโปรโมชั่นลูกละ 19 บาทนั้น ไม่ใช่แค่มาซื้อลูกละ 19 บาท แต่ลูกค้าหลายรายนั้นยังซื้อทุเรียนในราคาปกติกลับไปรับประทานต่อที่บ้านด้วย และที่สำคัญตนมองว่า คนที่ได้ประโยชน์ที่สุดก็คือลูกค้าที่มาซื้อทุเรียน จะได้กินทุเรียนราคาถูกในยุคที่ราคาน้ำมันแพงแบบนี้
สำหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะรับสิทธิ์การซื้อทุเรียนลูกละ 19 บาท ทำได้ง่ายๆ โดยเข้าไปที่ เฟสบุ๊ก “น้องขนุนที่ขายทุเรียน” และแชร์เข้าไปที่เฟสส่วนตัว ก็สามารถนำหลักฐานดังกล่าวนั้นมาขอรับสิทธิ์ซื้อทุเรียนในราคาลูกละ 19 บาทได้เลยทันที ซึ่งทางร้านได้เตรียมทุเรียนไม่ต่ำกว่า 5 ตัน เพื่อรองรับลูกค้าที่จะมาใช้โปรโมชั่นซื้อทุเรียนลูกละ 19 บาท ลูกค้าที่สนใจและอยากใช้สิทธิ์ สามารถเดินทางเข้ามาที่ตลาดเทิดไทและขอใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2569