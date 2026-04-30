ชี้เป้าชัด!ตชด.ดักสกัดทั้งฟอร์จูนเนอร์ขนยาแน่นรถ 6 ล้านเม็ด-จยย.นำทางเลี่ยงด่านฯกิ่วทัพยั้ง

เชียงราย – สายข่าวแจ้งเบาะแสชัดตั้งแต่ต้นทาง..ตำรวจ ตชด.ดักสกัดฟอร์จูนเนอร์ขนยา-จยย.นำทางเลี่ยงด่านฯกิ่วทัพยั้ง พบบรรทุกยาบ้ามาถึง 20 กระสแบ ยัดแน่นรถเหลือแค่เบาะนั่งคนกับ-คนโดยสารอีก 1 เบ็ดเสร็จไม่ต่ำกว่า 6,000,000 เม็ด รวบผู้ต้องหาได้ 3 ราย
วันนี้ (30 เม.ย.) พล.ต.ต.วรพัฒน์ บุญมา ผบก.ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ภาค 3 พ.ต.อ. รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 มอบหมายให้ ร้อย ตชด.327 กก.ตชด.32 บก.ตชด.ภาค 3 นำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของกลางยาเสพติดที่ตรวจยึดได้พร้อมผู้ต้องหา 3 คน เมื่อเวลา 06.00 น.วันที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา
โดยก่อนหน้านี้ พ.ต.อ.รัฐกร อินทนิล ผกก.ตชด.32, พ.ต.ท.ชวลิต คำตื้อ รอง ผกก.หน.ร้อย ตชด.327, พ.ต.ต.ธนวัฒน์ ทิพวรี ผบ.ร้อย ตชด.327 พร้อมด้วยกำลัง มว.ตชด.3271 ฐานปฏิบัติการบ้านหัวกว๊าน ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดโดยใช้รถยนต์ผ่านเส้นทางบ้านห้วยโจ้ หมู่ 10 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ซึ่งเป็นทางชนบทผ่านป่าเขาที่เลี่ยงด่านตรวจบนถนนพหลโยธิน โดยเฉพาะด่านตรวจกิ่วทัพยั้ง ต.แม่จัน อ.แม่จัน เจ้าหน้าที่ ตชด.จึงได้วางแผนติดตามรถต้องสงสัยที่จะขับผ่านเส้นทางดังกล่าว
กระทั่งต่อมาเวลา 07.20 น.หรือผ่านไปอีกเพียงประมาณ 1.20 ชั่วโมงของวันเดียวกัน(29 เม.ย.) เจ้าหน้าที่พบรถยนต์เอนกประสงค์ต้องสงสัย ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์ ป้ายทะเบียน จ.เชียงราย ขับมาตามถนนพื้นที่บ้านปงอ้อโดยมีรถจักรยานยนต์ขับนำทางเลี่ยงด่านตรวจบนถนนพหลโยธินตรงกับที่ได้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่ที่ดักอยู่บนถนนจึงได้แสดงตนเข้าไปสกัดรถยนต์และจักรยานยนต์ทั้ง 2 คันดังกล่าวเอาไว้ได้
ตรวจสอบพบผู้ต้องหารวม 3 คน ภายในรถยนต์พบบรรทุกกระสองฟางสีรุ้งมาเต็มรถจำนวนประมาณ 20 ใบ เหลือที่นั่งเพียงเบาะคนขับและคนที่โดยสารด้วยอีก 1 คนเท่านั้น เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดพิสูจน์ในกระสอบฟางพบยาบ้า รวมจำนวนประมาณ 6,000,000 เม็ด จึงได้จับกุมตัวทั้ง 3 คนเอาไว้ และนำตัวพร้อมของกลางไปทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลรวมทั้งดำเนินคดีตามกฎหมาย.