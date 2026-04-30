รวบแล้ว! โจรบุกจี้ชิงเงินแสนปั๊มบุรีรัมย์ ที่แท้เป็นอดีตพนักงานจอมแสบ สารภาพนำไปเปย์สาวเล่นพนันเกลี้ยง

บุรีรัมย์- ตำรวจบุรีรัมย์ตามรวบโจรหนุ่มจี้ชิงเงินปั๊มน้ำมัน กวาดไปกว่า 1.2 แสน หนีกบดานข้ามจังหวัดกว่า 2 สัปดาห์ สอบประวัติที่แท้เคยเป็นพนักงานปั๊มจอมแสบถูกไล่ออกเพราะขโมยเงิน 3 หมื่นเมื่อ 5 ปีก่อน แต่ไม่สำนึกย้อนกลับมาก่อเหตุอีก สารภาพนำเงินเอาไปกินเที่ยวเปย์สาว และเล่นพนันออนไลน์หมดเกลี้ยง
วันนี้ ( 30 เม.ย.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.เจตน์สฤษฎิ์ แพ่งศรีสาร รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.กัมพล วงษ์สงวน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจ.บุรีรัมย์ , พ.ต.อ.ยุทธพงษ์ รอดนวล ผู้กำกับการสืบสวนภูธร จ.บุรีรัมย์ , พ.ต.อ.ขวัญชัย เผือกพูนผล ผู้กำกับการ สภ.ลำปลายมาศ ได้ร่วมกันแถลงผลการจับกุม นายสุขสันต์ หรือเก้า อายุ 29 ปี ชาว จ.ลพบุรี ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุใช้ตะไบแหลมพันทับด้วยผ้าทำทีว่าเป็นอาวุธปืน ไปก่อเหตุจิ้ชิงเงินปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ขณะที่พนักงานกำลังจะนำเงินเก็บในตู้เซฟ เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 21.30 น. คืนวันที่ 12 เม.ย.69 ที่ผ่านมา ได้เงินสดไป 128,400 บาท โดยกล้องวงจรปิดของปั๊มสามารถบันทึกภาพขณะก่อเหตุได้อย่างชัดเจน
หลังเกิดเหตุ พล.ต.ต.วรายุส์ จันทร์เยี่ยม ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.บุรีรัมย์ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัด ร่วมกับชุดสืบ สภ.ลำปลายมาศ เร่งติดตามจับกุมคนร้ายที่ก่อเหตุให้ได้โดยเร็ว ซึ่งจากการสืบสวนหาข่าวและพยานหลักฐานทำให้ทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายสุขสันต์ และได้หลบหนีไปต่างจังหวัด จึงได้ขออนุมัติหมายศาล จากนั้นตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัด ร่วมกับชุดสืบภาค 3 และชุดสืบ สภ.ลำปลายมาศ ออกติดตามตัวนายสุขสันต์ จนสามารถจับกุมตัวนายสุขสันต์ ผู้ต้องหา ได้ขณะหลบหนีไปอยู่ที่ จ.ปทุมธานี ก่อนจะนำตัวกลับมาท้องที่เกิดเหตุ
จากการสอบถามนายสุขสันต์ รับสารภาพว่า เป็นคนก่อเหตุชิงเงินปั้มจริง โดยเงินสดที่ได้ไป 128,400 บาท เอาไปกินเที่ยวสังสรรค์ช่วงสงกรานต์ ทั้งเปย์สาว และเล่นการพนันออนไลน์จนหมด
หลังแถลงข่าวเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายสุขสันต์ ผู้ต้องหา ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพยังปั้มที่เกิดเหตุ และเส้นทางที่หลบหนี
ทั้งนี้จากการสอบประวัติพบว่า นายสุขสันต์ ผู้ต้องหา เคยทำงานอยู่ในปั๊มที่เกิดเหตุมาก่อน ได้ก่อเหตุลักทรัพย์เงินของปั้มไปกว่า 30,000 บาท จึงโดนไล่ออกเมื่อประมาณ 5 ปีก่อน แต่ก็ไม่สำนึกยังหวนกลับมาก่อเหตุจี้ชิงเงินปั้มดังกล่าวอีก
พ.ต.อ.เจตน์สฤษฎิ์ แพ่งศรีสาร รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า พฤติการณ์ก่อเหตุของผู้ต้องหา จะรอลาดเลาขณะที่พนักงานปั๊มจะนำเงินไปเก็บในตู้เซฟของสำนักงาน โดยคนร้ายได้นั่งซุ่มรออยู่ด้านหลังพอสบโอกาสก็ลงมือก่อเหตุ ส่วนเงินที่ได้ผู้ต้องหาสารภาพว่าเอาไปกินเที่ยว ซื้อโทรศัพท์ และใช้หนี้ จากการสอบประวัติทราบว่าผู้ต้องหาเคยก่อเหตุขโมยทรัพย์สินแฟน ญาติ และลักทรัพย์เงินปั้มแห่งนี้มาก่อน ทั้งนี้ยังได้ฝากเตือนสถานีบริการน้ำมันหรือผู้ประกอบการต่างๆ ด้วยว่าหากจะนำเงินไปเก็บไม่ควรจะไปคนเดียว เพราะอาจเป็นช่วงโอกาสที่ทำให้คนร้ายลงมือก่อเหตุได้ง่าย
หลังทำแผนเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายสุขสันต์ ผู้ต้องหาหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.ลำปลายมาศ เพื่อสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหา “ชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธในเวลากลางคืน”