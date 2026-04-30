หนองคายสำรวจน้ำโขง/เกาะดอนวางแนวทางแก้ปัญหาชายแดนส่งเสริมท่องเที่ยวทางน้ำ

หนองคาย-รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจทางน้ำกลางแม่น้ำโขง ในเขตอำเภอเมืองหนองคายและอำเภอท่าบ่อ วางแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาชายแดน เสริมความมั่นคงและเล็งพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำในอนาคต
นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหน่วยงาน กอ.รมน.จ.หนองคาย, ท้องถิ่น จ.หนองคาย, การท่องเที่ยวและกีฬา, ที่ดินจังหวัดหนองคาย, และเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 หนองคาย ได้ลงเรือของเจ้าท่าฯ สำรวจแม่น้ำโขง ตั้งแต่หน้าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย ล่องเรือทวนน้ำโขงขึ้นไปถึงพื้นที่ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ และย้อนกลับมาบริเวณพระธาตุกลางน้ำ ช่วงตำบลหาดคำ อ.เมืองหนองคาย
การลงพื้นที่ทางน้ำในครั้งนี้เป็นการทำงานเชิงรุกตามนโยบายของนายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เก็บข้อมูลและตรวจสอบการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในบริเวณแม่น้ำโขง อาทิ การดูดทรายจากท่าทรายที่ได้รับอนุญาตจากรัฐ สภาพตลิ่งริมแม่น้ำโขง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เรื่อยไปจนถึงบริเวณเกาะดอน ช่วงดอนต่ำดอนแตง ซึ่งอยู่ในการดูแลของประเทศไทย มีการทำเกษตรบริเวณเกาะดอน ปลูกพืชผักผลไม้ระยะสั้น รวมถึงการปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำโขง
ในส่วนของที่พักอาศัยหรือสถานประกอบการอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด พิจารณาถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และการล่องเรือไหว้พระธาตุหล้าหนอง หรือพระธาตุกลางน้ำโขง ซึ่งเมื่อน้ำโขงลดระดับลงก็จะมองเห็นฐานพระธาตุที่ล้มเอียงอยู่ใต้แม่น้ำโขงโผล่ขึ้นมา ประชาชนก็จะนิยมกราบไหว้ขอพร ลงเรือมาสักการะอย่างใกล้ชิด
โดยจะมีการพิจารณารูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำร่วมด้วย เพื่อให้ความมั่นใจกับประชาชนทั้งในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงความมั่นคงตามแนวชายแดนที่เป็นเรื่องพึงระวังและต้องตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง.