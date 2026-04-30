สุดสะเทือนใจ! สามเณรเมืองช้างรุมทำร้ายเด็ก 9 ขวบพร้อมถ่ายคลิป กระทืบเตะต่อยไม้เฆี่ยนตีบุหรี่จี้ระบมทั้งตัว ส่งรักษา รพ.

สุรินทร์- สะเทือนใจ! กลุ่มสามเณรวัดเมืองช้าง 4 รูป รุมทำร้ายเด็ก 9 ขวบ พร้อมถ่ายคลิป เผยทั้ง กระทืบ เตะ ต่อย ไม้เฆี่ยนตี บุหรี่จี้ บาดเจ็บระบมทั้งตัว ต้องส่งรักษาโรงพยาบาล ผู้ปกครองเห็นคลิปสุดจะรับได้ พาแจ้งความดำเนินคดีทั้งกลุ่มถึงที่สุด ตำรวจ สภ. จอมพระ รับเป็นคดีรุดลงพื้นที่สอบสวนพร้อมออกหมายเรียกแล้ว
วันนี้ ( 30 เม.ย. 69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้รับคลิปวิดีโอ บันทึกภาพเหตุการณ์ ขณะที่กลุ่มสามเณรประมาณ 3-4 รูป กำลังรุมทำร้ายเด็กผู้ชายคนหนึ่ง ทั้งเตะทั้งตบและใช้ไม้เฆี่ยนตีตามลำตัว บางช่วงมีการนำบุหรี่จี้ที่ลำตัวด้วย พร้อมทั้งพูดจาข่มขู่เด็กที่โดนทำร้ายอย่างสนุกสนาน จากการตรวจสอบข้อมูล ทราบว่า ผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มสามเณรบวชอยู่ที่วัดโพธิ์ศรีสว่างอารมณ์ ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ และเป็นสามเณรโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน เหตุเกิดเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา
ต่อมาผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ไปยังวัดดังกล่าว เพื่อสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทางพระอาจารย์ กรปพล กันตวีโร (กร-ปะ-พล/กัน-ตะ-วี-โร) รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสว่างอารมณ์ โดย รักษาการณ์เจ้าอาวาส ให้ข้อมูลว่า เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่พระและสามเณรกลับมาจาก อำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา และกำลังเก็บของกันเตรียมที่จะพัก ก็มีผู้ปกครองของเด็กชายที่ถูกทำร้าย เข้ามาพบบอกว่า หลานตนเองถูกทำร้าย ก็เลยข้อทราบข้อมูลว่าเป็นมาอย่างไร ซึ่งเด็กรุมทำร้ายก็อยู่ด้วยขณะนั้น จากนั้นมีผู้ปกครองท่านหนึ่งนำคลิปมาให้ดู เมื่อเห็นแล้วจึงทำการลาสิกขาเณรที่กระทำ ซึ่งโทษทางสงฆ์ก็ได้จัดการในส่วนนี้ไปแล้ว ลาสิกขาทั้งหมด 4 รูป ส่วนทางโลกจะดำเนินคดีอย่างไรก็ว่ากันไป
โดยทั้งหมดเป็นสามเณรที่บวชภาคฤดูร้อน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 เมษายนที่ผ่านมา เมื่อเสร็จโครงการแล้ว บางรูปก็สึกไปบางรูปก็ขออยู่ต่อ ส่วนเด็กที่ถูกทำร้าย ก็เคยมาบวชเณรที่วัดและสึกไปตอนสิ้นสุดโครงการ แล้วออกมาหาปลาซึ่งเป็นทุ่งนาติดกับบริเวณวัด และมาเจอกันแล้วเกิดเหตุทำร้ายกันขึ้น ที่เกิดเหตุเป็นบริเวณนอกวัด แต่เป็นเขตความรับผิดชอบของเราอยู่ดีเพราะเราคือผู้ปกครองของเณร ก็ได้มีการคุยกับไวยาวัจกรว่าจะดูแลช่วยเหลือเยียวยาอย่างไร โดยทางวัดจะพาคณะกรรมการวัดเข้าไปดูว่าจะเยียวยาช่วยเหลืออย่างไร โดยเฉพาะด้านสภาพจิตใจ ซึ่งผู้ถูกกระทำเป็นเด็กด้วย อาจเสียขวัญกำลังใจ ล่าสุดน้องที่ถูกทำร้าย ออกจาก รพ.แล้ว และมาที่วัดพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อมาถามไถ่สอบสวนที่มาที่ไปเป็นอย่างไร ซึ่งทางตำรวจบอกว่าทางญาติเด็กที่ถูกกระทำได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ไว้แล้ว
จากนั้นผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังบ้านของเด็กชายเอ (นามสมมุติ) ที่ถูกรุมทำร้าย โดยแม่ของน้องได้เปิดให้ดูร่องรอยตามร่างกาย ซึ่งพบว่า รอยช้ำได้จางลงมากแล้วต่างจากวันแรกที่เห็นเขียวช้ำไปทั้งตัว และจากการสอบถาม ร.ต.อ.อานนท์ (พ่อเลี้ยง) ผู้ปกครองเด็ก 9 ขวบ ที่โดนทำร้าย เปิดเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 17.00 น.โดยน้องได้มาแจ้งให้ยายทราบตอนเวลา 18.00 น.ว่าถูกรุมทำร้าย ยายจึงพาไปหาหมอเพื่อรักษาและตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลจอมพระ
จากการสอบถามน้องทราบว่า คนที่รุมทำร้ายเป็นกลุ่มสามเณรรุ่นพี่ ที่บวชอยู่ที่วัดโพธิ์ศรี มี 3 คนรุมทำร้ายและอีก 1 คนเป็นคนถ่ายคลิป ซึ่งอาการของน้องตอนนั้นซึมๆ ร่างกายช้ำระบมทั้งตัสและมีไข้ จากนั้นตนจึงไปข้อข้อมูลกับทางวัดว่า มีใครบ้างที่รุมทำร้ายน้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลมาให้แม่น้อง เพื่อที่จะไปดำเนินคดี ซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่ทำร้ายน้องแล้ว และพนักงานสอบสวนก็ออกหมายเรียกแล้ว
สำหรับการรักษาอาการของน้องวันแรกไปที่โรงพยาบาลจอมพระ หมอให้ออกมาอยู่บ้าน แต่เมื่อวันที่ 28 ช่วงค่ำ น้องบอกว่ามีอาการปวดหัว เลยพาไปที่รพ.จอมพระ เพื่อให้หมอตรวจเช็คอีกครั้ง จากนั้นหมอได้ส่งตัวต่อไปโรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์ เพื่อตรวจเช็คอย่างละเอียดอีกครั้ง และหมอให้นอนรอดูอาการหนึ่งคืนและกลับมาบ้านเมื่อเวลา 14.00 น.วัน ที่ 29 เม.ย. ผ่านมา
ส่วนสภาพจิตใจของน้องตอนนี้น่าจะดีขึ้นตามลำดับ ส่วนในด้านของคดี ก็จะดำเนินการให้ถึงที่สุดเพื่อให้หลาบจำ ตนเองได้เห็นคลิปแล้วรับไม่ได้ดูได้ครึ่งเดียวก็รับไม่ไหวแล้ว ก่อนจะไปตามตัวผู้ก่อเหตุและแจ้งให้เจ้าอาวาสทราบพร้อมนำคลิปที่ขอจากคนที่เขาถ่ายไว้ให้ท่านดู ซึ่งเจ้าอาวาสเองท่านก็รับไม่ได้เหมือนกัน และผู้ปกครองของกลุ่มสามเณรทั้งหมดก็ทราบเรื่องแล้ว แต่ยังไม่มีใครเข้ามาสอบถามหรือมาพูดคุยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด
ตอนนี้ที่เป็นห่วงที่สุดคือสภาพจิตใจของน้อง ซึ่งตนจะได้ประสานกับทาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อมาเยี่ยวยาจิตใจของน้องในขั้นตอนต่อไป
ด้าน พ.ต.อ.สมยศ พื้นชัยภูมิ ผกก.สภ.จอมพระ กล่าวว่า พล.ต.ต.สุคนธ์ ศรีอรุณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ได้สั่งการให้เร่งดำเนินการตรวจสอบ พร้อมได้ส่งคลิปมาให้ดู ตนจึงนำเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปดำเนินการพิสูจน์ทราบโดยทันทีที่วัด ไปพบกับรักษาการเจ้าอาวาส ทราบว่าเรื่องเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา จากการสืบสวนทราบว่าเด็กซึ่งเป็นสามเณรในขณะนั้น ก่อเหตุทั้งหมด 4 คน ส่วนมากเป็นเด็กและเยาวชน อายุ 11,12,13 ขวบ และ 16 ปี โดย 3 คนเป็นคนลงมือทำร้าย อีก 1 คน ทำหน้าที่ถ่ายคลิป พอเจ้าอาวาสทราบเรื่องก็ให้ทั้งหมดลาสิกขาไปแล้ว ซึ่งเป็นเด็กในละแวกใกล้วัดที่มาบวชในโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน
ส่วนผู้ถูกระทำญาติ ได้นำไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุรินทร์ ล่าสุดได้ออกจาก รพ.มาพักที่บ้านแล้ว อาการปลอดภัยแล้ว ก็มีร่องรอยขีดข่วนตามร่างกายที่เกิดจากถูกตีด้วยไม้เรียว เจ้าหน้าที่ได้มีการสอบปากคำทางแม่เด็กที่ได้รับบาดเจ็บ และมาร้องทุกข์ดำเนินคดี ซึ่งตำรวจรับเป็นคดีดำเนินการตามกฎหมายแล้ว โดยผู้ก่อเหตุส่วนมากเป็นเยาวชน ต้องเข้าสู่ขบวนการสอบโดยทีมสหวิชาชีพ ทางอัยการ นักสงคมสงเคราะห์ ซึ่งจะนัดหมายสอบเร็วๆนี้ และให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียก ติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจและเร่งดำเนินการ โดยในเบื้องต้นได้แจ้งข้อหา คือ ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น ก่อน ส่วนอื่นต้องรอผลตรวจจากแพทย์มาพิสูจน์ และเป็นหลักฐานอีกขั้นหนึ่ง ความผิดอื่นก็ว่าไปตามพฤติการณ์ ยืนยันว่า ตอนนี้รับแจ้งความเป็นคดีแล้ว พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามขั้นตอนไปแล้ว พ.ต.อ.สมยศ กล่าวในตอนท้าย