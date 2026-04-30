(คลิป)ศาลปกครองฯรับฟ้อง 3 หน่วยงานใหญ่เมืองแพร่ ปมชาวเด่นชัยร้องมลพิษโรงงานเชื้อเพลิงชีวมวล

แพร่ - ชาวเด่นชัย ทั้งโทร.-ลงพื้นที่ ตรวจสอบโรงงานเชื้อเพลิงชีวมวลใกล้ฝ่าฝืน MOA ชุมชน เดินเครื่องจักรกลางคืนเกินเวลา ขณะที่ศาลปกครองเชียงใหม่ รับฟ้อง ทสจ.-อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ และ นายก อบต.
ความคืบหน้า กรณีชาวบ้านต้นม่วง หมู่ 1ตำบลปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้บริษัทเชื้อเพลิงชีวมวล ที่เข้ามาตั้งโรงงานใกล้ชุมชน แก้ไขปัญหาผลกระทบจากมลภาวะ ทั้งกลิ่นเหม็น ฝุ่น เสียงจากเครื่องจักร จากโรงงานดังกล่าวมานานกว่า 3 ปี จนมีผู้ป่วยทางเดินหายใจกระจายอยู่รอบๆ โรงงานในรัศมี 300-600 เมตร และพื้นที่ที่กลุ่มฝุ่นควันไปตกในตำบลบ้านปง อ.สูงเม่น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2566
ซึ่งผู้ได้รับผลกระทบบางส่วนได้เข้าพบแพทย์เพื่อทำการรักษาและมีคำวินิจฉัยของแพทย์ในใบรับรองแพทย์กว่า 30 ราย แพทย์ระบุผู้ป่วยมีอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ บางรายอาการรุนแรงแพทย์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย แนะนำให้ผู้ป่วยอพยพออกนอกพื้นที่ไปอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ปลอดภัย
เหตุการณ์ดังกล่าวชาวบ้านได้เข้าร้องต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเด่นชัย แต่พบว่าการแก้ไขไม่เกิดขึ้น
นางนงลักษณ์ ปลาเงิน แกนนำผู้ป่วย-ผู้ได้รับผลกระทบชาวบ้านตันม่วง อยู่บ้านเลขที่ 1/1 หมู่ 1 ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จ.แพร่ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ล่าสุดวันที่ 22 เมษายน 2569 ศาลปกครองเชียงใหม่ได้มีหนังสือ แจ้งต่อตัวแทนฟ้องว่า ศาลปกครองเชียงใหม่มีคำสั่งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2569 รับคำฟ้องผู้ถูกฟ้องที่ 1 คือนายกเทศมนตรีตำบลปงป่าหวาย ผู้ถูกฟ้องที่ 2 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ผู้ถูกฟ้องที่ 3 อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ ส่วนผู้ถูกฟ้องที่4 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ ผู้ถูกฟ้องที่ 5 ศาลยกคำฟ้อง เนื่องจากยังไม่เข้าข่ายความผิดทางปกครอง
ในรายละเอียดศาลได้ระบุว่า ศาลได้รับคำฟัองในส่วนผู้ถูกฟ้องที่ 1 นายกเทศมนตรีตำบลปงป่าหวาย ผู้ถูกฟ้องที่ 2 ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติแลเสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ และผู้ถูกฟ้องที่ 3 อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ ไว้พิจารณาตามคดีหมายเลขดำที่ 121 / 2569
ซึ่งมีการระบุสาระการรับคำฟ้องของศาลปกครอง คือ ผู้ฟ้องคดีและชาวบ้านต้นม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการประกอบกิจการโรงงานใกล้ชุมชนของบริษัทกรีนเทอมินัล จำกัด ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตชิพไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิดตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่วย ตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ (กร.2 ) 02-52/2566 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2566 จากผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 โดยแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 ต่ออุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 )
และได้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อทำการผลิตชิพไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ13 ชนิดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2537 เพื่อจำหน่วย ตามใบอนุญาตเลขที่ 4941 ฉบับที่ 30 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 จากผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ (ผู้ถูกฟ้องที่ 2 )
แต่บริษัท ได้ดำเนินการอบไม้และทำเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง โดยไม่ได้รับอนุญาต กระบวนการผลิตของบริษัทเกิดฝุ่นละออง ส่งกลิ่นเหม็น มีเสียงดังจากเครื่องจักรก่อให้เกิดมลพิษ ในชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทำให้ชาวบ้านมีอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจเป็นวงกว้างครอบคลุมถึง 2 อำเภอ คือ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย และหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ซึ่งผู้ฟ้องคดีและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบได้แจ้งให้บริษัท รับทราบเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง แต่บริษัทมีได้แก้ไขปัญหาไปในทางที่ดีขึ้นแต่อย่างใด ยังคงดำเนินการก่อมลพิษอยู่ตลอดเวลา ทั้งยังประกอบกิจการในเวลากลางคืน และไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ทั้งนี้ผู้ฟ้องและชาวบ้านได้ยืนหนังสือ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ร้องเรียนไปยังนายกเทศมนตรีตำบลปงป่าหวาย เพื่อแก้ไขปัญหา ท่ามกลางสภาพปัญหาบริษัทได้ยื่นคำขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต่อนายกเทศมนตรีตำบลปงป่าหวาย ชาวบ้านได้ร่วมกันทำหนังสือคัดค้านให้ชะลอการออกใบอนุญาตและขอให้มีการชี้แจงเหตุผลเรื่องมลภาวะในชุมชนก่อน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 ปรากฏว่าในวันเดียวกัน เทศบาลตำบลปงป่าหวายได้ทำหนังสือถึงชาวบ้านว่า ยังไม่ชี้แจงตามคำขอของชาวบ้าน
กรณีที่บริษัท ใช้ไม้สักหรือไม้หวงห้ามเข้ามาแปรรูปไม้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2537 ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ รับทราบข้อเท็จจริงแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการใดๆ
ส่วนอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ได้เคยเข้ามาตรวจสอบปัญหามลภาวะจากการประกอบกิจการโรงงานของบริษัท และทราบว่าบริษัทได้ดำเนินการ อบไม้ทำเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือนอกเหนือจากอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่อนุญาตไว้ก่อนแล้ว แต่อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ ก็มิได้ดำเนินการใดๆ กับบริษัทเช่นกัน
นางนงลักษณ์ ปลาเงิน ตัวแทนชาวบ้านต้นม่วงที่ได้รับผลกระทบมลภาวะจากโรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยคงเหลือความยุติธรรมอยู่บ้าง สำหรับชาวบ้านคนเล็กคนน้อยในชุมชนที่เลือกจะมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยในท้องถิ่นดั้งเดิมของตนเอง
ทั้งนี้เมื่อเวลา 20.00 น.เศษ 29 เม.ย.69 ตัวแทนชาวบ้านได้โทรศัพท์สอบถาม-ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าเครื่องจักร อบไม้ทำเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ของบริษัท ที่ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 บ้านต้นม่วง ตำบลปงป่าหวาย อ.เด่นชัย ยังคงทำงานอยู่ แม้ว่ามีข้อตกลงใน MOA ระหว่างเทศบาลปงป่าหวาย ชาวบ้านรอบโรงงานและผู้จัดการโรงงาน ให้หยุดทำงานตั้งแต่เวลา 20.00 น. ซึ่งการทำงานของโรงงานได้ส่งกลิ่นเหม็น เสียง และฝุ่นละออง สร้างมลภาวะในชุมชนบ้านต้นม่วงอย่างต่อเนื่อง