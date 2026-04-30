เลี่ยงสารพิษเหมืองแร่พม่า!เชียงราย 4 อำเภอเร่งหาแหล่งน้ำดิบใหม่ผลิตประปาแทนน้ำกก

เชียงราย – ทั้งโลหะหนัก-สารหนู จากเหมืองแร่ในเมียนมา ยังไหลลงต้นน้ำ จนแม่น้ำกกปนเปื้อน..ล่าสุดเชียงราย 4 อำเภอ เร่งหาน้ำดิบใหม่ผลิตน้ำประปาแทนน้ำกก
กรณีมีการตรวจสอบสารโลหะหนัก โดยเฉพาะสารหนูจากเหมืองแร่ต้นน้ำในเมียนมา ปนเปื้อนแม่น้ำกกที่ไหลผ่าน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ และหลายอำเภอของเชียงราย ล่าสุดเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนใหญ่ติดแม่น้ำกกได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายระบบการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย แล้ว แม้ว่าที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)จะยืนยันว่าน้ำที่ผ่านระบบได้รับการทำความสะอาดจนสามารถนำไปบริโภคโดยไม่มีอันตรายก็ตาม
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายระบบการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย เพื่อจัดหาแหล่งน้ำดิบใหม่รองรับการผลิตน้ำประปาที่เคยใช้แม่น้ำกกมา ซึ่งได้มีการมอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2570 เบื้องต้นมีแนวคิดนำน้ำจาก “แม่น้ำลาว” เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำดิบทดแทนแม่น้ำกก
นายวันชัย กล่าวว่าการผลักดันโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกก และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยว ซึ่งจากการศึกษาและลงพื้นที่พบว่าแม่น้ำลาวมีศักยภาพเพียงพอทั้งด้านปริมาณ-ความต่อเนื่องของน้ำตลอดปี เทศบาลนครเชียงรายจึงพร้อมสนับสนุนการวางระบบท่อส่งน้ำผ่านเขตเทศบาล เพื่อรองรับโครงการ
เบื้องต้นโครงการฯ นี้จะวางท่อจากฝายแม่ลาวของชลประทานเชียงราย เพื่อนำน้ำเข้าสู่กระบวนการผลิต ก่อนกระจายเข้าสู่เขตเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งหากแล้วเสร็จจะสามารถผลิตน้ำประปาได้มากถึง 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยใช้แม่น้ำกกประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และครอบคลุมการให้บริการมากถึง 24 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 4 อำเภอ คือ อ.เมืองเชียงราย อ.แม่ลาว อ.เวียงชัย อ.พาน.