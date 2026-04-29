ชาวบ้านบ้องตี้พบ “ลูกเลียงผา” พลัดหลง อช.ไทรโยครับตัวส่งอนุบาล เตรียมคืนสู่ป่าธรรมชาติ

กาญจนบุรี - ชาวบ้านกาญจนบุรีพบลูกเลียงผาเพศผู้หลงฝูงในพื้นที่ชุมชน อุทยานฯ ไทรโยคเร่งเข้าช่วยเหลือ ส่งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอนุบาล ฟื้นฟูร่างกายก่อนปล่อยคืนธรรมชาติ
วันนี้( 29 เม.ย.) นายราชันย์ บัวตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า นาย พีร พวงมาลี หัวหน้า อุทยานแห่งชาติไทรโยค รายงานว่าได้รับแจ้งจาก นาย ศตวรรษ ลูกอินทน์ กำนันตำบลบ้องตี้ ว่าชาวบ้านพบลูกเลียงผาพลัดหลงบริเวณบ้านบ้องตี้ล่าง หมู่ 2 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
หลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ได้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบ พบเป็นลูกเลียงผาเพศผู้ สภาพร่างกายแข็งแรง แต่ยังมีอายุอ่อน ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตนเองในธรรมชาติ จึงประสานส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อวางแผนการดูแลอย่างเหมาะสม
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายลูกเลียงผาไปยัง สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน เพื่อเข้าสู่กระบวนการอนุบาลและฟื้นฟูร่างกายให้สมบูรณ์ โดยเมื่อมีความพร้อมและสามารถพึ่งพาตนเองได้ จะดำเนินการปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติในพื้นที่ที่ปลอดภัยต่อไป.