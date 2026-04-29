อวดโฉม! หน.อช.เขาสามร้อยยอด พบ “เลียงผา” โชว์ตัวหน้าผาหินปูน ตอกย้ำความสำเร็จลาดตระเวนเชิงรุก

ประจวบคีรีขันธ์ - หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เผยภาพประทับใจพบเลียงผาสัตว์ป่าสงวนปรากฏตัวต่อเนื่อง สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ผืนป่า–ผลสำเร็จ Smart Patrol เชื่อมระบบนิเวศถึงอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

วันนี้( 29 เม.ย.) นายเอกฤทธิ์ ดวงมาลา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เปิดเผยว่า ขณะลงพื้นที่ปฏิบัติงานสามารถบันทึกภาพ “เลียงผา (Serow)” สัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ได้ในระยะใกล้และเห็นได้อย่างชัดเจน บริเวณหน้าผาภายในอุทยานฯ ซึ่งนับเป็นการพบเห็นสัตว์ป่าหายากชนิดนี้อย่างต่อเนื่องในหลายจุดของพื้นที่

หัวหน้าอุทยานฯ ระบุว่า การได้บันทึกภาพเลียงผาด้วยตนเองไม่เพียงเป็นความโชคดี แต่ยังเป็นเครื่องยืนยันว่าผืนป่าเขาสามร้อยยอดยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ เลียงผาเป็นสัตว์ที่ไวต่อการรบกวนและมักอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงชัน การออกมาปรากฏตัวให้เห็นสะท้อนถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร และความปลอดภัยจากการคุกคาม

ภาพที่บันทึกได้ถือเป็นผลลัพธ์เชิงรูปธรรมจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ตามแนวทางการยกระดับการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) ที่เข้มข้น ควบคู่การฟื้นฟูป่า ควบคุมไฟป่า และป้องกันการลักลอบล่าสัตว์ เพื่อให้พื้นที่แห่งนี้กลับมาเป็นบ้านที่ปลอดภัยของสัตว์ป่าหายากอีกครั้ง

นอกจากนี้ ความสำเร็จดังกล่าวยังสะท้อนความเชื่อมโยงของระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดและ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ซึ่งมีแนวเขตป่าติดต่อกัน การบริหารจัดการพื้นที่แบบบูรณาการช่วยให้สัตว์ป่ากระจายตัวและหากินได้อย่างอิสระ ส่งผลให้ระบบนิเวศโดยรวมมีความเข้มแข็งมากขึ้น

ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาในการอนุรักษ์ หากพบเห็นเลียงผาหรือสัตว์ป่าอื่น ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด รักษาระยะห่าง ไม่ส่งเสียงดัง และหลีกเลี่ยงการรบกวนวิถีชีวิตตามธรรมชาติ เพื่อคงความสมบูรณ์ทางชีวภาพอย่างยั่งยืนต่อไป






