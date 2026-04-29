(คลิป)เจ้าของเข่าทรุด! ชาวนากงไกรลาศเผาฟางลามไหม้สวนผสมวอดซ้ำ 5 ไร่ เสียหายกว่า 1 แสนบาท

สุโขทัย – อุทาหรณ์เผานา ทำเอาเจ้าของสวนเกษตรวัยเกษียณเข่าทรุด..หลังชาวนากงไกรลาศ จุดไฟเผาฟางข้าวกลางทุ่งจนควันโขมงไม่พอ คุมไม่อยู่ เปลวเพลิงลามไหม้สวนเกษตรผสมผสาน ที่เจ้าของลงทุนปลูกทั้งไม้หายาก-ไม้เศรษฐกิจ มานานกว่า 4 ปี จนวอดซ้ำเป็นปีที่สองเกือบ 5 ไร่-เสียหายเป็นแสน เผยปีก่อนโดนไฟลามไหม้ไป 2 ไร่ มะม่วงตายไปร่วม 40 ต้น ปีนี้หนักกว่าเดิมอีก
เกิดเหตุอุทาหรณ์ชาวนาแอบจุดไฟเผาฟางข้าว ในพื้นที่ ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เกิดลุกลามไหม้สวนเกษตรผสมผสานของ นายปุณณมี โตงิ้ว ทำให้ไม้ยืนต้นหายาก รวมทั้งผลไม้ต่างๆ ทั้งกล้วยและมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์ ได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท เจ้าของเห็นถึงกับเข่าทรุด เพราะรู้สึกเสียดาย กว่าต้นไม้จะโตได้ขนาดนี้
นายปุณณมี โตงิ้ว อายุ 61 ปี เจ้าของสวนเกษตรดังกล่าว เปิดเผยว่า ได้ซื้อที่ดินตรงนี้จำนวน 5 ไร่ ก่อนจะถมสูงและปลูกต้นไม้ไว้สารพัด มีทั้งต้นมะริด (ไม้ป่าหายาก) ต้นมะฮอกกานี ตะขบไทย มะขวิด ต้นอินจัน ไม้มะค่า ต้นยางนา มะม่วง และกล้วยสายพันธุ์ต่างๆ ทั้งหมด 100 กว่าต้น ใช้เวลาปลูกนานถึง 4 ปี แต่เพียงไม่กี่นาทีที่ถูกไฟเผาวอด เสียหายไม่ต่ำกว่าแสน
ปีที่แล้ว (2568) ชาวนาจุดไฟเผาฟาง ลุกลามไหม้พื้นที่ 2 ไร่ ทำมะม่วงตายไปเกือบ 40 ต้น พอมาปีนี้ (2569) กลับเจอหนักกว่าเดิม ไฟลุกลามไหม้พื้นที่เกือบ 5 ไร่ ทำต้นไม้ตายเกือบหมด โดยเฉพาะต้นมะริด ไม้ป่าหายาก ซื้อมาเป็นสิบต้น ราคาต้นละ 1,500 บาท ตนกับภรรยาคอยเดินหิ้วถังรดน้ำ เฝ้าดูแลมาถึง 4 ปี ตอนนี้ไม่เหลือเลยแม้แต่ต้นเดียว รู้สึกเสียดายมาก เพราะกว่าต้นไม้จะโตมันใช้เวลานาน
“ผมซื้อที่ดิน ปลูกต้นไม้ไว้ ก็หวังจะมาสร้างบ้านอยู่อาศัยหลังชีวิตเกษียณ โชคดีที่ยังไม่ได้สร้าง ไม่งั้นก็คงถูกไฟเผาวอดไปอีก 4-5 แสน ฝากเตือนพี่น้องชาวนาไว้เป็นอุทาหรณ์ ผมเข้าใจวิถีของเกษตรกร แต่ก็ต้องระวังผลกระทบที่ตามมาด้วย”