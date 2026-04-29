ทอ.ไทย ต้องส่ง F-16 บินกำราบ!กะหรี่ยง-ฝ่ายต่อต้าน ถล่มค่ายทหารพม่าติดพบพระ เมียนมาตอบโต้ทั้งภาคพื้นดิน-ทางอากาศ

ตาก - ชายแดนไทย-พม่า ตึงเครียดอีก..หลังทหารกะเหรี่ยง-ฝ่ายต่อต้าน ผนึกกำลังถล่มค่ายทหารพม่าตรงข้ามพรมแดนพบพระ อย่างหนักทั้งวัน แถมส่งโดรนบินทิ้งระเบิดลงกลางค่าย เสียงบึ้มดังสนั่นข้ามแดน-กลุ่มควันลอยคลุ้ง ทหารเมียนมาต้องขอกองทัพอากาศบินทิ้งบอมบ์-ระดมยิงตอบโต้ จนอาวุธหนักตกใกล้หมู่บ้านชายแดนไทย จนทัพอากาศไทยต้องส่งเครื่องบินรบ f – 16 ติดอาวุธ ขึ้นบินกำราบ
เย็นวันนี้(29 เม.ย.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน จ.ตาก ปะทุขึ้นอีก และตึงเครียดเพิ่มขึ้น แบบรายชั่วโมง หลังทหารกองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง-กำลังฝ่ายต่อต้านจำนวนมาก พร้อมอาวุธครบมือได้เข้าโอบล้อมและยิงโจมตีใส่ค่ายทหารเมียนมา กองบัญชาการยุทธการที่ 1 ค่ายทีตาแหล่ บ.ทีตาแหล่ อ.วาเลย์ใหม่ จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ต่อเนื่องมาตลอดทั้งวัน
ซึ่งค่ายทหารเมียนมาแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามหมู่บ้านวาเล่ย์ใต้ หมู่ที่ 2 อำเภอพบพระ จ.ตาก โดยทหารฝ่ายต่อต้านระดมส่งหน่วยโดรนบินทิ้งระเบิดถล่มลงใจกลางค่ายทหารเมียนมาหลายระลอกจนเกิดกลุ่มควันลอยขึ้นเต็มท้องฟ้าเหนือค่ายทหารเมียนมาค่ายทีตาแหล่ พร้อมยิงอาวุธสงครามถล่มซ้ำหลายครั้ง
ขณะที่ทหารเมียนมาได้ร้องขอการสนับสนุนการช่วยเหลือและโจมตีทางอากาศ ซึ่งกองทัพอากาศเมียนมาได้ส่งเครื่องบินรบหลายลำบินทิ้งระเบิดเข้าไปในพื้นที่ของทหารฝ่ายต่อต้านตั้งอยู่ เสียงระเบิดดังสนั่นไปทั่วแนวชายแดนสองฝั่งประเทศ ส่วนทหารเมียนมาบนค่ายทีสะแหล่ ซึ่งตรวจทราบพิกัดฝูงบินโดรนของทหารฝ่ายต่อต้านได้อย่างแม่นยำก็ระดมยิงอาวุธหนักจำนวนมากถล่มริมลำห้วยวาเล่ย์ ซึ่งหน่วยบินโดรนฝ่ายต่อต้านซ่อนตัวอยู่ เสียงระเบิดที่ตกใกล้แนวชายแดนไทยทำให้ชาวบ้านวาเล่ย์ใต้ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ต้องรีบหาพื้นที่ปลอดภัยหลบซ่อนตัวโดยทันที
หลังทหารเมียนมาและทหารฝ่ายต่อต้านเปิดการปะทะทางอากาศอย่างหนักจนสถานการณ์ทวีความรุนแรงมากขึ้น กองทัพอาศไทยได้ส่งเครื่องบินรบ f -16 ติดอาวุธจำนวน 2 ลำ ขึ้นบินลาดตระเวนเพื่อปกป้องน่านฟ้าไทยเหนือแนวชายแดนอำเภอพบพระ
เสียงคำรามของเครื่องบินรบกองทัพอากาศไทยสร้างความดีใจให้กับชาวบ้านอำเภอพบพระ เป็นอย่างมากที่เห็นเครื่องบินรบกองทัพอากาศไทยบินระดับต่ำเหนือแนวชายแดนไทย-เมียนมา ทำให้ต่างรู้สึกอุ่นใจมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตามล่าสุดการยิงปะทะของกองกำลังทหารฝ่ายต่อต้านและทหารเมียนมา ยังคงมีการยิงปะทะกันเป็นระยะ ท่ามกลางความวิตกกังวลว่าอาจจะมีลูกกระสุนปืนและลูกระเบิดหลุดหลงข้ามมาตกในฝั่งประเทศไทยได้ เนื่องจากพื้นที่แนวยิงปะทะอยู่ใกล้แนวพรมแดนฝั่งประเทศไทย ซึ่งทำให้ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 และฝ่ายปกครองอำเภอพบพระ ต้องนำกำลังเข้าไปประจำในพื้นที่ตรงข้ามแนวยิงปะทะพร้อมรับสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมงและพร้อมทำการยิงตอบโต้ทันทีหากมีการยิงอาวุธหนักตกลุกล้ำอธิปไตยของไทย