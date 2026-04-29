วอนทบทวน! ผู้ประกอบการบุรีรัมย์ไม่เห็นด้วย อัตราค่าไฟใหม่ขั้นบันได ชี้ผลักภาระซ้ำเติม ต้นทุนพุ่งสวนยอดขายดิ่งกว่า 50%

บุรีรัมย์ - ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก-ส่งที่บุรีรัมย์ไม่เห็นด้วยมาตรการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าแบบขั้นบันได ชี้ผลักภาระซ้ำเติมผู้ประกอบการรายย่อยช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว ทำต้นทุนพุ่งสวนยอดขายลดลงกว่า 50% จากผลพวงสงครามตะวันออกกลางและพิษน้ำมันแพง วอนรัฐบาลทบทวน และเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ฟื้นตัว
วันนี้ (29 เม.ย. 69) ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกและค้าส่งในพื้นที่อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยต่อมาตรการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าแบบขั้นบันไดที่จะเริ่มใช้ในรอบบิลเดือนมิถุนายน 2569 โดยมองว่าเป็นการเพิ่มภาระต้นทุนให้กับประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว โดยตามโครงสร้างใหม่ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 200 หน่วย จะจ่ายไม่เกิน 3 บาทต่อหน่วย ส่วนผู้ใช้ไฟ 201-400 หน่วย จะคิดในอัตรา 3.95 บาทต่อหน่วย และผู้ใช้ไฟตั้งแต่ 401 หน่วยขึ้นไป จะต้องจ่ายสูงถึง 5 บาทต่อหน่วย ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการต่างสะท้อนว่าธุรกิจร้านค้าส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้ไฟเกิน 400 หน่วยต่อเดือน หากรัฐปรับใช้มาตรการปรับค่าไฟแบบขั้นบันไดก็ต้องได้รับผลกระทบแน่นอน
นางนภาพร พาณิช ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกและค้าส่งแห่งหนึ่งในอำเภอโนนดินแดง ระบุว่า ปัจจุบันต้องเผชิญกับภาวะต้นทุนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นตามสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ค่าขนส่งสินค้าแพงขึ้น ขณะเดียวกันราคาสินค้าอุปโภคบริโภคก็ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย สวนทางกับกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยยอดขายของที่ร้านลดลงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระทั้งต้นทุนที่สูงขึ้น แต่รายได้กลับลดลง
จึงเรียกร้องให้ภาครัฐพิจารณาทบทวนมาตรการดังกล่าว โดยเฉพาะการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมกับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง เพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมสถานการณ์เศรษฐกิจในระดับฐานรากที่กำลังเผชิญความยากลำบากอยู่ในขณะนี้
นางนภาพรยังบอกอีกว่า ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ค่าไฟของที่ร้านก็สูงผิดปกติเฉลี่ยเดือนละกว่า 3 พันบาท แต่ก่อนหน้านี้เดือนละไม่ถึง 2,000 บาท ทั้งที่ที่ร้านมีตู้แช่เครื่องดื่มเพียงตู้เดียว พัดลม และหลอดไฟส่องสว่างเท่านั้น ไม่ได้มีเครื่องปรับอากาศ แต่จู่ๆ ค่าไฟก็แพงขึ้นเกือบเท่าตัว แล้วยิ่งจะมาออกมาตรการปรับค่าไฟแบบขั้นบันได้ ก็ยิ่งซ้ำเติมมากขึ้นอีก ก็อยากให้รัฐทบทวนมาตรการดังกล่าวด้วย หากเป็นไปได้อยากให้รัฐมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ประชาชนมีกำลังซื้อดีกว่าจะมาออกมาตรการที่เป็นการซ้ำเติมผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้าแบบนี้