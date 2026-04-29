นาง หลิว หงเหมย กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่นพบปะหารือกับ สส.เขตเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2569 นาง หลิว หงเหมย กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น ได้พบปะหารือกับนาย นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ นายวิศรุต ปู่เพ็ง และนายพชรกร อรรณนพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น
นางหลิว หงเหมย กล่าวว่า ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างจีนและไทยล้วนมีพลวัตการพัฒนาอย่างรุดหน้า โดยปีนี้ถือเป็นปีเริ่มต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 ปี ฉบับที่ 15 ของจีน และเป็นปีแรกของการปฏิบัติหน้าที่ในรัฐสภาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลชุดใหม่ของไทย ฝ่ายจีนจึงมีความยินดีที่จะส่งเสริมการเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์การพัฒนาของทั้งสองประเทศอย่างจริงจัง เพื่อให้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างจีนและไทยนำมาซึ่งประโยชน์อันดีแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศมากยิ่งขึ้น
ทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านจะร่วมกันสรรค์สร้างคุณประโยชน์ใหม่ ๆ เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างจีนและไทยในระดับภูมิภาคให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ด้านคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ความสำเร็จในการพัฒนาของประเทศจีนนั้นเป็นที่น่าชื่นชม และพร้อมที่จะร่วมกันสร้างบรรยากาศที่เกื้อกูลต่อการเติบโตของความสัมพันธ์ไทย-จีน ผ่านกลไกทางนิติบัญญัติ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสองประเทศในด้านพลังงานใหม่ เกษตรกรรม การลดปัญหาความยากจน การศึกษา และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนและวัฒนธรรม เป็นต้น