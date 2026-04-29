เกษตร จ.กาฬสินธุ์พาสื่อช่วย "มะม่วงมหาชนก" กระตุ้นยอดขาย มุ่งสู่สินค้า GI

กาฬสินธุ์ - สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ผนึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเวทีระดมความคิดเห็น ส่งเสริมจำหน่ายมะม่วงมหาชนก มุ่งสู่สินค้า GI พร้อมนำสื่อลุยสวนช่วยโปรโมตกระตุ้นยอดขาย หลังเจอผลกระทบวิกฤตพลังงาน พร้อมจัดงานบุญบั้งไฟโบราณ เทศกาลมะม่วงมหาชนก กระตุ้นยอดขาย
จากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางเกิดวิกฤตพลังงาน ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกพืชผักผลไม้ เนื่องจากยอดขายลดลงเพราะประชาชนขาดกำลังซื้อ ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่
ล่าสุดที่ทำการแปลงใหญ่มะม่วงมหาชนก หมู่ 5 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดเวทีเสวนาสร้างการรับรู้สินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่ผู้บริโภค ภายใต้ “โครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG” มุ่งยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถการผลิตสินค้าปลอดภัยสู่เกษตรมูลค่าสูง สร้างการรับรู้สินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่ผู้บริโภค และเพิ่มช่องทางการตลาด
มีนางสาวอรนุช เกษสัญชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตร จ.กาฬสินธุ์, นางรวิสรา นรินญา เกษตรอำเภอหนองกุงศรี, นายพนมกร เวชกามา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตร จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางพิสมัย ชูศรีพัฒน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหิน, นายสมนึก โกสุม นายก อบต.หนองหิน, นายชวาร สอนคำหาร ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ หมู่ 5, นางบุญโฮม จิตรจักร ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกและแปรรูปฯ หมู่ 2 และเกษตรกรแปลงใหญ่ ร่วมกิจกรรมและแสดงความคิดเห็น เพื่อเตรียมความพร้อมเก็บผลผลิต การจำหน่าย มะม่วงมหาชนก ซึ่งกำลังจะออกสู่ตลาดในช่วงต้นเดือน พ.ค.นี้
นายชวาร สอนคำหาร ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ หมู่ 5 กล่าวว่า ฤดูกาลผลิตมะม่วงมหาชนกปีนี้มี 2 รุ่น รุ่นแรกเป็นมะม่วงนอกฤดู ออกสู่ตลาดไปแล้วแต่ชนกับมะม่วงน้ำดอกไม้ จึงทำราคาไม่ค่อยดี ต่อไปรุ่นสอง จะเริ่มเก็บผลผลิตต้นเดือน พ.ค.นี้ แต่มีแนวโน้มว่าจะชนกับมะม่วงจากทางภาคเหนือและมะม่วงพื้นที่ใกล้เคียง ประกอบกับภาวะสงครามและวิกฤตน้ำมัน คาดว่าจะมีผลกระทบและส่งผลให้ราคาต่ำลงกว่านี้ ซึ่งช่วงเริ่มต้นนี้ราคาน่าจะอยู่ที่กก.ละ 10-15 บาท แต่หากถึงช่วงวันที่ 5 -10 พ.ค. ซึ่งเป็นจุดพีก มะม่วงพร้อมเก็บเต็มสวน ราคาจะดิ่งลงกว่านี้อีก จึงอยากจะเชิญชวนผู้บริโภคสั่งซื้อมะม่วงมหาชนก ซึ่งมีคุณภาพ เนื้อแน่น สีสันสวยงาม กลิ่นหอม เนื้อสัมผัสอร่อย และคงสภาพสุกนาน น่ารับประทาน
ด้านนางบุญโฮม จิตรจักร ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกและแปรรูปฯ หมู่ 2 กล่าวว่า กลุ่มแปลงใหญ่เราขับเคลื่อนมาถึงเกษตรมูลค่าสูง โดยสำนักงานเกษตร อ.หนองกุงศรี และสำนักงานเกษตร จ.กาฬสินธุ์ เข้ามาส่งเสริม จนสามารถยกระดับเป็นชื่อมะม่วงมหาชนก มุ่งสู่สินค้า GI ซึ่งเป็นผลไม้อัตลักษณ์พื้นถิ่นที่มีความโดดเด่น ที่เราจะขับเคลื่อนต่อคือ ทำคุณค่ามะม่วงมหาชนกให้ดียิ่งขึ้น และรักษามาตรฐานคงไว้ให้ดีต่อไป กลุ่มเราจะต่อยอดด้วยการแปรรูปที่หลากหลาย เช่น มะม่วงกวน มะม่วงอบแห้ง มะม่วงแช่อิ่ม และไอศกรีมมะม่วง เป็นต้น
ขณะที่นางพิสมัย ชูศรีพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน กล่าวว่า การส่งเสริมการขายมะม่วงมหาชนกนั้น เทศบาลตำบลหนองหินร่วมกับอำเภอหนองกุงศรี อบต.หนองหิน ผู้นำท้องถิ่น จัดงานบุญบั้งไฟโบราณ เทศกาลมะม่วงมหาชนก ระหว่างวันที่ 9-10 พ.ค.นี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ของดีประจำถิ่น โดยเฉพาะมะม่วงมหาชนก เพื่อกระตุ้นยอดขาย พร้อมกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ตำลีลามะม่วงมหาชนก ขบวนแห่มะม่วงมหาชนก เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงมหาชนก จึงขอเชิญชวนมาเที่ยวงาน และชม ชิม ชอปโดยพร้อมเพรียงกัน
ด้านนายคมกริช ไตรยศ เกษตรจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่เกิดภาวะสงครามในตะวันออกกลาง และเกิดวิกฤตพลังงานช่วงที่ผ่านมา กระทบต่อราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำลง เนื่องจากค่าขนส่งสูงขึ้น จ.กาฬสินธุ์ โดยสำนักงานเกษตร จ.กาฬสินธุ์ ให้ความสำคัญเกษตรกร และตระหนักปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น จึงได้หาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงมหาชนก ตามนโยบายของนายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผวจ.กาฬสินธุ์
ช่วงก่อนเก็บมะม่วงมหาชนก ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหิน อบต.หนองหิน และเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ จัดเสวนาสร้างการรับรู้สินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่ผู้บริโภค ภายใต้โครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG กิจกรรมหลักยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถการผลิตสินค้าปลอดภัยสู่เกษตรมูลค่าสูง กิจกรรมย่อยที่ 5 สร้างการรับรู้สินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่ผู้บริโภคในวันนี้ พร้อมนำสื่อมวลชนลุยสวนช่วยโปรโมตกระตุ้นยอดขาย
ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อม ช่วยประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตมะม่วงมหาชนก หลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและมีแนวโน้มราคาตกต่ำ บอกกล่าวให้ผู้บริโภคและลูกค้าทั่วไปทราบว่ามะม่วงมหาชนกคุณภาพดี พร้อมนำเสิร์ฟลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ขอให้ช่วยกันอุดหนุน เพื่อให้เกษตรกรได้จำหน่ายผลผลิต มีกำไร ไม่ขาดทุน
สำหรับสถานการณ์มะม่วงมหาชนก ในปี 2569 มีพื้นที่ปลูก 8,200 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต 7,150 ไร่ โดยช่วงนอกฤดู (มี.ค.-เม.ย.) ส่งออกประมาณ 2,600 ตัน และช่วงในฤดูเดือน พ.ค.คาดการณ์ไว้ที่ประมาณ 4,500 ตัน