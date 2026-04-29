เจ้าของหอโพสต์แฉผู้เช่าทิ้งขยะกองพะเนิน-กลิ่นเหม็นคลุ้ง แจ้งความยังเรียกค่าเสียหายไม่ได้

อุดรธานี - อีกแล้ว เจ้าของหอพักในอุดรฯ โพสต์ประจานผู้เช่าห้องที่พักอาศัยกับลูกย้ายออกไปโดยทิ้งกองขยะเหม็นคลุ้งเต็มห้อง สุดทนโร่ขึ้นโรงพักแจ้งความให้รับผิดชอบค่าทำความสะอาด
กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “ก็ผมนิล๊ะ โอชิน” โพสต์ภาพสภาพห้องเช่าในพื้นที่ จ.อุดรธานี ที่เต็มไปด้วยกองขยะและสิ่งสกปรก พร้อมข้อความระบายความคับข้องใจถึงผู้เช่ารายหนึ่ง ซึ่งอาศัยอยู่กับลูก ก่อนย้ายออก ทิ้งห้องพักไว้ในสภาพเละเทะเต็มไปด้วยขยะ ส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง จนเจ้าของหอต้องเข้าจัดการเก็บกวาดด้วยตัวเอง
ผู้โพสต์ระบุว่า ผู้เช่ารายดังกล่าวพักอาศัยมานานหลายปี แต่เมื่อย้ายออกกลับทิ้งภาระไว้ให้เจ้าของห้องรับผิดชอบ ทั้งค่าทำความสะอาดและความเสียหายภายในห้อง พร้อมระบุว่าได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้ว แต่ไม่สามารถเรียกค่าเสียหายคืนได้ เนื่องจากคู่กรณีไม่มีทรัพย์ชดใช้
นอกจากนี้ ผู้โพสต์ยังเตือนผู้ประกอบการหอพักหรือบ้านเช่ารายอื่นให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับผู้เช่า โดยเฉพาะการทำสัญญาและหลักประกันความเสียหาย เพื่อป้องกันเหตุลักษณะเดียวกันเกิดซ้ำ
หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งตำหนิพฤติกรรมผู้เช่าที่ขาดความรับผิดชอบ ขณะที่อีกส่วนสะท้อนปัญหาที่เจ้าของหอพักจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญ แต่ยากจะเยียวยาความเสียหายทางกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นข้อมูลจากฝั่งผู้โพสต์เพียงด้านเดียว เบื้องต้นยังไม่มีคำชี้แจงจากผู้เช่าตามที่ถูกกล่าวถึง ขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายและกระบวนการดำเนินคดียังอยู่ระหว่างตรวจสอบ