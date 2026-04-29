กอ.รมน.สุพรรณบุรี บุกจับ 2 ชายหนองสาหร่าย ยึดยาบ้า พร้อมปืนเถื่อน-กระสุน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สุพรรณบุรี – กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี สนธิกำลังฝ่ายปกครอง เปิดปฏิบัติการตรวจพื้นที่ยามเช้ามืด ตะครุบ 2 ผู้ต้องสงสัยกลางหมู่บ้านหนองสาหร่าย พบของกลางทั้งยาบ้าและอาวุธปืนเถื่อน พร้อมเครื่องกระสุน เตรียมขยายผลเครือข่ายยาเสพติด

วันนี้ ( 29 เม.ย. ) พ.อ.ณัฐติพงษ์ ตะโกใหญ่ รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี (ท.) สั่งการให้เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี บูรณาการร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัด ออกตรวจตราเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่

กระทั่งเข้าตรวจสอบบริเวณริมถนน หมู่ 5 ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ พบชายต้องสงสัย 2 รายยืนอยู่ เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้น

ผลการตรวจค้นรายแรก นายอำนาจ (สงวนนามสกุล) อายุ 39 ปี พบยาบ้าบรรจุในถุงพลาสติกแบบรูดปิด สีน้ำเงิน ซุกซ่อนในกระเป๋าคาดคอ จำนวน 3 ถุง รวม 500 เม็ด

ส่วนอีกราย นายชูเกียรติ (สงวนนามสกุล) อายุ 51 ปี พบอาวุธปืนไม่มีทะเบียน ขนาด .38 มม. จำนวน 1 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุน 12 นัด

เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งสองส่งพนักงานสอบสวน สภ.ดอนเจดีย์ ดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยนายอำนาจถูกแจ้งข้อหา “จำหน่ายโดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) เพื่อการค้าโดยผิดกฎหมาย” ขณะที่นายชูเกียรติ ถูกแจ้งข้อหา “มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุจำเป็น”

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผล เพื่อจับกุมผู้ร่วมขบวนการและเครือข่ายยาเสพติดต่อไป.








