พายุฤดูร้อนถล่ม อ.ปากชม โรงเรียนบ้านนาค้อถูกแรงลมพัดอุปกรณ์การเรียนเสียหายยับ

เลย - พายุฤดูร้อนกำลังแรงถล่มอ.ปากชม จ.เลย พบโรงเรียนนาค้อเสียหายหนัก เผยอาคารเรียน สปช. 105/29 ถูกแรงพายุหอบหลังคาปลิวไปทั้งแผง ขณะที่ห้องเรียนด้านบนถูกลมพัดอุปกรณ์ไฟฟ้า/อุปกรณ์การเรียนเสียหายยับ โชคดีเป็นช่วงปิดเทอม ไม่มีเด็กนักเรียนได้รับอันตราย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เย็นวานนี้ (28 เม.ย.) ได้เกิดพายุฤดูร้อนพร้อมลมกระโชกแรง พัดกระหน่ำโรงเรียนบ้านนาค้อ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ได้รับความเสียหายอย่างหนัก โชคดีที่ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมใหญ่จึงไม่มีเด็กนักเรียนได้รับอันตรายจากพายุฤดูร้อน อย่างไรก็ตาม พายุฤดูร้อนที่รุนแรงครั้งนี้ได้ทำให้อาคารชั้นบนเสียหายอย่างหนัก หลังคาปลิวหายไปทั้งหมด ฝ้าเพดานพัง ภายในห้องที่มีอุปกรณ์การเรียน โต๊ะเก้าอี้ เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ เสียหายทั้งหมด
นายพงษ์พิพัฒน์ เพชรพิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาค้อ กล่าวว่า โรงเรียนบ้านนาค้อถูกพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงในช่วงเวลา 17.30 น.วานนี้ ความเสียหายจากพายุทำให้หลังคาอาคารเรียนปลิวไปทั้งแผง ขณะเดียวกันแรงของพายุได้พัดเอาเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เก็บไว้ในห้องเรียนต่างถูกลมพัดตกหล่นเสียหายกระจัดกระจาย
สำหรับอาคารที่เสียหายดังกล่าวเป็นอาคารเรียน สปช. 105/29 ด้านบนอาคารหลังนี้จะมีห้องปฏิบัติการอยู่ 4 ห้อง มีห้องสภานักเรียน ห้องพักครู ห้องประชุม ห้องวิชาการ และห้องผู้อำนวยการ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย เครื่องพรินต์เอกสาร รวมถึงเอกสารบันทึกข้อมูลการเรียนการสอนเสียหายจำนวนมาก
เบื้องต้นโรงเรียนได้ขอความช่วยเหลือจากชุมชนรอบๆ โรงเรียน ประสานผู้นำทั้ง 4 หมู่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบลนครหงส์ ให้นำกำลังเจ้าหน้าที่มาช่วยเก็บอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและเก็บเอกสารที่สำคัญของทางโรงเรียน และนำเรียนท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมอีกจำนวนมาก