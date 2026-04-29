หนุ่มสั่งแฟนขี่ย้อนศร เหตุน้ำมันใกล้หมด ก่อนชนประสานงาจยย. เจ็บสาหัส 2 ราย

สระบุรี - อุบัติเหตุเตือนภัยกลางถนนพหลโยธิน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี สาววัย 25 ขี่จยย.ย้อนศรพุ่งชนอีกคันอย่างจัง บาดเจ็บสาหัสทั้งคู่ ด้านแฟนหนุ่มรับเป็นคนสั่งให้ย้อนศร อ้างน้ำมันใกล้หมด ตำรวจเร่งตรวจวงจรปิดหาสาเหตุที่แท้จริง
วันนี้ ( 29 เม.ย.) พ.ต.ท.โชติสว่าง สิงห์สีโว สารวัตร (สอบสวน) สภ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 ราย บริเวณหน้าร้านไทยถาวรการเกษตร ถนนพหลโยธิน ฝั่งพระพุทธบาท–สระบุรี อ.พระพุทธบาท จึงประสานรถกู้ชีพ 1669 โรงพยาบาลพระพุทธบาท และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู เข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บ 2 ราย เป็นชาย 1 ราย หญิง 1 ราย นอนหมดสติอยู่ริมถนน พนักงานร้านใกล้เคียงได้เข้าช่วยเหลือและแจ้งเจ้าหน้าที่ ก่อนหน่วยกู้ชีพจะเข้าปฐมพยาบาลจนผู้บาดเจ็บเริ่มรู้สึกตัวและสามารถสื่อสารได้ จากนั้นเร่งนำส่งโรงพยาบาลพระพุทธบาท
ตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงพบรถจักรยานยนต์ 2 คันล้มอยู่กลางถนนได้รับความเสียหาย โดยคันแรกเป็นของ น.ส.สุดารัตน์ พิมพ์อุบล อายุ 25 ปี ส่วนอีกคันเป็นของนายหนึ่ง ราสูงเนิน อายุ 45 ปี ซึ่งให้การว่า ขณะกำลังเบี่ยงขวาเพื่อกลับรถ ได้มีรถของฝ่ายหญิงพุ่งชนอย่างแรงจนตนเองหมดสติ
ต่อมานายเต้ แฟนของ น.ส.สุดารัตน์ เดินทางมายังที่เกิดเหตุ หลังติดต่อแฟนไม่ได้และสังเกตเห็นสัญญาณไฟรถกู้ภัย โดยให้ข้อมูลกับตำรวจว่า ก่อนเกิดเหตุได้ให้แฟนมาส่งทำงานฝั่งตรงข้ามจุดเกิดเหตุ จากนั้นได้บอกให้ขี่รถย้อนศรไปกลับรถอีกฝั่ง เนื่องจากน้ำมันใกล้หมด และกำชับให้ขี่ชิดขอบทาง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่อย่างละเอียด พร้อมสอบปากคำผู้บาดเจ็บทั้งสองรายเพิ่มเติมหลังอาการดีขึ้น เพื่อสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป