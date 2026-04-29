หนองคายยึดอีกยาไอซ์ 248 กิโลฯมูลค่าเกือบร้อยล้านบาท

หนองคาย-ตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดหนองคาย สกัดจับแก๊งค้ายาเสพติดข้ามแม่น้ำโขง พยายามลักลอบขนไอซ์กลางดึก แต่พอเห็นเจ้าหน้าที่ ใช้ปืนยิงเปิดทางหลบหนี ทิ้งยาไอซ์ไว้ 248 กิโลกรัม มูลค่าเกือบร้อยล้านบาท
เมื่อเวลา 11.30 น. วันนี้( 29 เม.ย.) ที่หน้ากองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, พล.ต.ต.อัทธชนม์ ช่วงงาม ผบก.ภ.จว.หนองคาย, พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ บุญเสริม ผกก.สส.ภ.จว.หนองคาย, พ.ต.อ.ไพรวัลย์ ท้าวพรม ผกก.สภ.เวียงคุก, พ.ต.อ.ญ.เพียงหทัย สุพล พิสูจน์หลักฐานจังหวัดหนองคาย, นางสาวรรณา ผู้อุตส่าห์ นายด่านศุลกากรหนองคายปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน, ทหาร, ตรวจคนเข้าเมือง, นรข. และฝ่ายปกครอง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจยึดยาไอซ์ 248 ก.ก. มูลค่าประมาณ 99,200,000 บาท
การตรวจยึดในครั้งนี้ เป็นผลจาก พล.ต.ต.อัทธชนม์ ช่วงงาม ผบก.ภ.จว.หนองคาย สั่งการ พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ บุญเสริม ผกก.สส.ภ.จว.หนองคาย จัดชุดสืบสวนหาข่าวในพื้นที่เนื่องจากเชื่อว่าจะมีความพยายามขนยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในพื้นที่ตอนใน ใช้หนองคายเป็นทางผ่าน ประกอบกับเมื่อวันที่ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 18.00 น. เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ภ.จว.หนองคาย ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีคนลาวนำยาไอซ์จากประเทศลาวขึ้นเรือมาส่งบริเวณริมแม่น้ำโขง หลังวัดราษฎร์จำนงค์ ต.เมืองหมี อ.เมืองหนองคาย
กระทั่งเวลาประมาณ 00.30 น. ได้มีรถเก๋งโตโยต้า ไม่ทราบทะเบียนมาจอดบริเวณหลังวัด พบกระเป๋าหลายใบวางอยู่ จากนั้นมีชาย 2 คน ลงจากรถจะทำการขนกระเป๋าขึ้นรถ ส่วนอีกคนเป็นคนขับนั่งอยู่ในรถ เจ้าหน้าที่ได้ทำการแสดงตัวทำให้ชายทั้งสองคนตกใจวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่ารกร้างหลบหนีไปได้ มีการยิงปืนเปิดทางหลบหนี ตรวจสอบกระเป๋า 5 ใบวางอยู่มียาเสพติด บรรจุในซองพิมพ์รูปทุเรียน และรูปชา จำนวน 178 ห่อ ๆ ละ 1 ก.ก. นำมาตรวจสอบพบว่าเป็นไอซ์
ขณะที่คนขับรถเก๋งรีบขับออกจากจุดเกิดเหตุขึ้นไปตามถนนบ้านท่าดอกคำ – โคกแมงเงา เจ้าหน้าที่ติดตามไป พบกระเป๋าวางอยู่ 2 ใบ ไม่พบรถเก๋งแล้ว จึงได้ตรวจสอบภายในกระเป๋าทั้ง 2 ใบ ก็เป็นยาไอซ์ประเภทเดียวกัน 70 ห่อ รวมยาไอซ์ทั้งหมด 248 ห่อ น้ำหนักประมาณ 248 กิโลกรัม
ไอซ์ทั้งหมดนี้คาดว่าจะนำเข้าพื้นที่ตอนในของประเทศ โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยว ขบวนการค้ายาเสพติดจะนำไปกระจายให้กับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด โดยมีราคาสูงถึง กิโลกรัมละ 400,000 บาท ภายหลังแถลงข่าวได้ส่งมอบยาเสพติดให้กับพนักงานสอบสวน สภ.เวียงคุก ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป