วิสามัญดับอีก 2 ศพ!แก๊งยานรกแบกเป้เข้าชายแดนแม่ฟ้าหลวง โดนยิงกลิ้งตกดอย-ยึดยาบ้าอีก 12 กระสอบ

เชียงราย – ทั้งทหารม้า บก.ผ่าแด่น ฉก.ทัพเจ้าตาก-ชุดปฏิบัติการข่าวฯ-ชป.ลาดตระเวน เจอคาราวานยานรกแบกเป้เดินผ่านดอยชายแดนแม่ฟ้าหลวง เห็นทหารไทยกลับยิงเปิดทางหนี จนต้องสาดกระสุนปะทะ สิ้นเสียงปืนพบโดนวิสามัญกลิ้งตกดอยลงห้วย 2 ศพ ทิ้งเป้ยาบ้าเกลื่อนดอย 12 กระสอบเป้ ไม่ต่ำกว่า 2,400,000 เม็ด
วันนี้ (29 เม.ย.) พล.ต.สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง พ.อ.สุพรรณ ร้อยพุทธ ผบ.ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำงผาเมือง สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ม.1 บก.ผาแด่น และชุดปฏิบัติการข่าวพิเศษ ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ร่วมกับชุดปฏิบัติการลาดตระเวนไกล ออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564
กระทั่งเวลา 05.30 น. ขณะลาดตระเวนไปถึงบริเวณช่องทางธรรมชาติหมูบ้านปางมะหัน หมู่ 8 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นทางเดินผ่านพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านบนดอยสูง และมีลำห้วยขนานกันไป พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยจำนวนประมาณ 10-15 คน แบกสัมภาระเป็นกระสอบฟางดัดแปลงพากันเดินเข้ามาในฝั่งไทย
เจ้าหน้าที่ทหารจึงได้แสดงตัวเพื่อจะขอเข้าไปตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่ ทำให้เกิดการยิงปะทะกันขึ้นนานประมาณ 5 นาที
สิ้นเสียงปืนพบว่าเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัย จึงได้เสริมกำลังเข้าควบคุมพื้นที่ พร้อมตรวจสอบบริเวณจุดปะทะเบื้องต้น พบกลุ่มคนร้ายถูกอาวุธเสียชีวิตตกลงไปในลำห้วย 2 ราย ส่วนที่เหลือหลบหนีเข้าป่าไปได้ โดยได้ทิ้งกระสอบฟางเอาไว้ในที่เกิดเหตุจำนวนประมาณ 12 ใบ
เจ้าหน้าที่ได้เข้าเปิดพิสูจน์ พบบรรจุยาบ้า ใบละประมาณ 200,000 เม็ด รวมยาบ้าทั้งหมดจำนวนประมาณ 2,400,000 เม็ด จึงได้ยึดไว้เป็นของกลางและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบต่อไป
ด้านผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง ได้สั่งการให้หน่วยในพื้นที่ยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องต่อไป.