ตร.เชียงใหม่รวบ 3 ผู้ต้องหาแก๊งจีนฉ้อโกงออนไลน์บังคับเหยื่อคนไทยทำธุรกรรมการเงิน

เชียงใหม่ - ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 นำแถลงผลการจับกุมแก๊งจีนฉ้อโกงออนไลน์บังคับกักขังผู้เสียหายคนไทยให้ทำธุรกรรมการเงิน รวบผู้ต้องหาชาวจีน 2 คน และสาวไทยอีก 1 ร่วมขบวนการ แจ้งข้อหาร่วมกันเป็นอั้งยี่, ฟอกเงิน ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
วันนี้ (29 เม.ย. 69) ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ พลตำรวจโท กฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมด้วยพลตำรวจตรี ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5, พลตำรวจตรี ยุทธนา แก่นจันทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และพันตำรวจเอก ปรัชญา ทิศลา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองชียงใหม่ แถลงข่าวผลการจับกุมกลุ่มผู้ต้องหาแก๊งชาวจีนฉ้อโกงออนไลน์บังคับกักขังผู้เสียหายในเมืองเชียงใหม่ โดยผู้ต้องหาประกอบด้วย นายหยาง เพียงหยู (MR. YANG PENGYU) อายุ 23 ปี เชื้อชาติจีน สัญชาติจีน, นายหยาง เจีย (MR. YANG JIE) อายุ 31 ปี เชื้อชาติจีน สัญชาติจีน และนางอภิญญา (สงวนนามสกุล) อายุ 24 ปี ชาวไทย
ทั้งนี้ กลุ่มผู้ต้องหาทั้ง 3 รายได้ร่วมกันตกลงจัดตั้งกลุ่มโดยมีการแบ่งหน้าที่กันทำ เพื่อจัดหาบัญชีธนาคารของบุคคลอื่น (บัญชีม้า) มาใช้เป็นเครื่องมือในการรับโอนเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี อันมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน โดยมีการติดต่อสื่อสารและวางแผนกันภายในกลุ่มผ่านแอปพลิเคชัน Telegram อันเป็นการปกปิดวิธีการดำเนินการ มิให้บุคคลภายนอกล่วงรู้ ซึ่งมีคนไทยถูกชายชาวจีนบังคับให้ทำธุรกรรมการเงิน โดยเมื่อวันที่ 2-23 เม.ย. 69 มีผู้เสียหายทั้งสิ้น 3 รายมาพบพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อร้องทุกข์กรณีคนไทยถูกชายชาวจีนบังคับให้ทำธุรกรรมการเงิน เหตุเกิดในพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ 27 ก.พ. 69-5 เม.ย. 69
ต่อมาเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 69 พนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ ได้ทำการสอบสวนปากคำผู้เสียหายจำนวน 3 ราย และแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่เพื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ความว่ากลุ่มผู้ต้องหามิได้เปิดเผยหรือแจ้งให้บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีทราบถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการนำบัญชีไปใช้รับโอนเงินดังกล่าว โดยเจ้าของบัญชีล้วนแต่ถูกหลอกลวงหรือบีบบังคับให้ยินยอมให้ใช้บัญชีของตน ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ต้องหาได้ร่วมกันเป็นสมาชิกของคณะบุคคลที่มีการปกปิดวิธีดำเนินการ และมีความมุ่งหมายเพื่อกระทำความผิด อันเข้าลักษณะเป็นอั้งยี่ตามกฎหมาย
จากนั้นเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 69 พนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ได้รับรายงานการสืบสวนเกี่ยวกับเหตุถูกชายชาวจีนบังคับให้ทำธุรกรรมการเงิน และวันที่ 26 เม.ย. 69 ตำรวจภาค 5 ร่วมกับตำรวจท้องที่ประชุมหารือแนวทางดำเนินคดีดังกล่าว จากนั้นพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ ได้รับเลขคดีอาญาที่ 881/2569 ฐาน "ร่วมกันเป็นอั้งยี่, ฟอกเงิน" ไว้เพื่อทำการสอบสวนต่อไป โดยต่อมาเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 69 ร.ต.ท.ศิโรดม จตุแสน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงใหม่ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขออนุมัติหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาข้างต้น และศาลจังหวัดเชียงใหม่อนุมัติคำร้องตามหมายจับ
กระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 69 เจ้าหน้าที่ตำรวจภาค 5 ร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจฝ่ายสืบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศปอส.ภ.จว.เชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย นำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป