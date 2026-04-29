สยอง! ชายป่วยจิตเวชคลั่งปีนเสาไฟแรงสูงถูกช็อตหัวขาดไฟลุกท่วม

นครพนม-สุดสยอง ชายวัย 36 ปี คลั่งปีนเสาไฟฟ้าแรงสูงกลางดึก ถูกช็อตตายคาที่ หัวขาดกระเด็นตกพื้น ชาวบ้านถ่ายคลิปนาทีระทึก ไฟลุกท่วม กู้ภัยระดมกู้ร่างลงจากเสาไฟฟ้า คาดป่วยจิตเวช เร่งสอบสวนญาติหาสาเหตุ
เมื่อเวลา 03.00 น. วันนี้( 29 เม.ย.) ร.ต.อ.พรชัย ดลรัศมี เป็นรองสารวัตร (สอบสวน) สภ.ศรีสงคราม จ.นครพนม รับแจ้งมีเหตุ ชายคลั่งปีนเสาไฟฟ้าแงสูง ในพื้นที่ บ้านข่า ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม โดยมีชาวบ้านลุ้นระทึก พยายามเกลี้ยกล่อมให้ลงแต่ไม่เป็นผล สุดท้าย เห็นชายถูกไฟฟ้าช็อตไฟลุกท่วมบนเสาไฟฟ้า หัวขาดกระเด็นตกพื้น ภายหลังแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ประสาน ทีมกู้ภัยสายธาร อ.ศรีสงคราม พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ตัดกระแสไฟ นำรถกระเช้าขึ้นเสาไฟกู้ร่างผู้เสียชีวิตลงมา
ภายหลังการตรวจสอบ ทราบชื่อ คือ นายเทียนชัย อุปทุม อายุ 36 ปี ชาวบ้านข่า ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม สอบถามญาติทราบว่า เป็นผู้ป่วยจิตเวช เกิดอาการคุ้มคลั่งปีนเสาไฟ จึงเกิดเหตุสลดขึ้น โดยตำรวจจะได้ตรวจสอบชันสูตร เก็บหลักฐานสอบสวนญาติ ประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป