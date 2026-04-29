IRPC หนุนสมาคมจักรยานไทย เดินหน้าปั้นนักปั่นสู่เอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่น

ระยอง – IRPC สนับสนุนวงการกีฬาจักรยานไทยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ” เตรียมความพร้อมนักปั่นลุยเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 หลังสร้างผลงานกระหึ่มซีเกมส์ กวาด 10 ทองครองเจ้าเหรียญทอง
เมื่อเร็วๆนี้ นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายเดชา เหมกระศรี นายก สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าแสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนสมาคมฯ เพื่อยกระดับศักยภาพนักกีฬาจักรยานไทยสู่เวทีนานาชาติ
เพื่อส่งเสริมและต่อยอดศักยภาพนักกีฬาไทยอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่การดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิด CSR และ ESG เพื่อสร้างคุณค่าร่วมให้กับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ปัจจุบัน สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ณ ญี่ปุ่น ครบทุกประเภท โดยต่อยอดจากความสำเร็จในการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งนักปั่นไทยสามารถคว้า 10 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง ครองตำแหน่งเจ้าเหรียญทองได้อย่างยิ่งใหญ่
ทั้งนี้ IRPC ย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่การดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตและอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนในระยะยาว.